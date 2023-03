Socios, cumpleaños con temática y una habitación ploteada de escudos: la locura por Racing de los hermanitos Funes

En el Día del Hincha de Racing, Tiempo de San Juan no podía dejar pasar la historia por los colores de los hermanitos Pedro y Lucas. Tienen tan solo 8 y 6 años y ya fueron a la cancha más de 12 veces y recorrieron miles de kilómetros para sentarse en la tribuna. Son socios desde usaban pañales y el fanatismo los envuelve: los cumpleaños tienen temática y hasta cargan con diferentes costumbres para no romper con lo que funcionó el partido anterior: "Tienen cábalas, en cada partido decoran el comedor, cosas que yo no hago ni hacía", expresó Federico Funes, el papá y también loco por su amada Academia.