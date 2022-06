Sigue el ida y vuelta entre la dirigencia de Boca y Eduardo Salvio

Eduardo Salvio sigue analizando la propuesta formal enviada por parte del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Las veces que el volante derecho se expresó al respecto, siempre fueron a favor de su continuidad en la institución Xeneize. Pero, está claro que si todavía no firmó, no está dispuesto a hacerlo bajo cualquier condición. El contrato finaliza el 30 de junio y, desde el entorno del jugador, le hicieron saber a los directivos que la primera oferta no estaba a la altura de lo que esperaban. Era un contrato por dos años y un considerable descenso en el monto económico.