¿Señal "divina"? la foto de Diego Maradona que ilusiona a los hinchas argentinos

Cinco de copas, la señal divida de Lionel Messi y la Selección Argentina

En "Sean Eternos: campeones de América", la serie de Netflix que cuenta el camino de la Argentina hasta ganar la Copa América, los futbolistas compartieron una anécdota increíble que revolucionó las redes sociales.

https://twitter.com/NicoLopresti/status/1587901002254110720 Bueno, ya vieron por todos lados a Messi y la mejor arenga de la Copa América en el documental de Netflix. Ahora llega el turno de la mejor anécdota: EL JUEGO DE CARTAS QUE TERMINÓ SIENDO TATUAJE. pic.twitter.com/Wdn2seEqeM — Nicolás Lopresti (@NicoLopresti) November 2, 2022

Durante una de las concentraciones de la Albiceleste, los jugadores se reunieron en una habitación donde estaban los máximos referentes del plantel de Lionel Scaloni y de a uno fueron adivinando cartas, algo que tomaron como una "señal".

https://twitter.com/juan_de_urruela/status/1592609568550707201 Yo también me tatuaría Pelusa, el Cinco de copas . pic.twitter.com/3k3yV5g1zD — (@juan_de_urruela) November 15, 2022

Así, de a uno fueron pasando y todos fueron adivinando. Nicolás Otamendi, quien adivinó el siete de espadas, le añadió un condimento a la situación: "Si la adivinabas, te la tenías que tatuar". Y así lo hicieron y mostraron el Papu y Otamendi, quienes llevan en la piel las cartas en cuestión.

Finalmente, llegó el turno de Lionel Messi, el capitán de la Selección. "Le toca a Leo. Va tirando cartas y le va errando. Claro, había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas...", comenzó a narrar el Papu.

¿Y qué carta le tocó a Messi? "El cinco de copas me tocó, me lo voy a hacer", reveló la Pulga, toda una señal para los jugadores, que celebraron la situación como un gol.