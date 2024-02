Se lesionó jugando al fútbol y su familia denuncia que 'el club lo dejó tirado'

"La pasamos muy mal. El médico le dijo que sí o sí tiene que ser operado, porque sino le quedarán secuelas. Los del club sólo vinieron tres veces y a prometernos ayuda. Se burlaron en mi cara y me faltaron el respeto en mi casa. Hace tres meses que mi hijo esta así", contó Patricia, la madre de Ismael.

Al principio me diagnosticaron un esguince de tobillo con posible luxación; después en resonancia me salió que tenía desprendimiento del tendón rotuliano y una posible trombosis Al principio me diagnosticaron un esguince de tobillo con posible luxación; después en resonancia me salió que tenía desprendimiento del tendón rotuliano y una posible trombosis

image.png

El futbolista de Pumas y su familia no pueden costear los gastos de la operación, que en su momento salía un millón doscientos: "Le sacaron el sueño de ser futbolista, yo como madre no le rompo el sueño a mi hijo y vienen ellos a hacerlo Nos han hecho mucho daño y no aparecen".

Patricia pidió la colaboración de todos los sanjuaninos para poder pagar la operación de su hijo futbolista. Los interesados pueden hacerlo a través del alias: aciarale.mp o CVU: 0000003100002309006297