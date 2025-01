Se destrabó el pase de Alarcón a Boca: "Ahora debo demostrar en la cancha"

Boca Juniors arrancó el 2025 con el pie firme en el mercado de pases. Después de un inicio tranquilo, el Xeneize aceleró en busca de refuerzos y ya concretó su sexto fichaje, que se suma a una lista que no para de sorprender. Esta vez, la noticia tiene acento chileno: Williams Alarcón , mediocampista de 24 años, dejó Huracán para unirse a las filas del conjunto de la Ribera.

image.png

El traspaso se cerró en una cifra cercana a los 4 millones de dólares. Boca abonará 2.8 millones de dólares por el 80% de su pase, además de asumir una deuda pendiente de Huracán de 1.2 millones, correspondiente a la transferencia de Franco Cristaldo. Así, el Xeneize consigue a un futbolista que llega con la misión de reforzar el mediocampo y aportar su frescura y dinamismo en un equipo que apunta a seguir dominando en Argentina y buscando títulos internacionales.

Un sueño cumplido

“Una emoción tremenda de llegar al más grande”, expresó Alarcón, claramente conmovido por su llegada al club más popular del país. En una charla con la prensa, el volante chileno confesó que siempre fue un sueño de niño jugar en Boca Juniors. “Gracias a Dios se está cumpliendo”, aseguró, transmitiendo la ilusión y la gratitud por esta nueva etapa en su carrera.

Alarcón, que hizo toda su carrera profesional en el fútbol chileno antes de dar el salto a Huracán en 2023, ahora tiene la oportunidad de mostrarse en uno de los clubes más grandes de América. El mediocampista, conocido por su despliegue físico, su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón, se describe como un “soñador” que espera dar lo mejor de sí en su nueva casa.

El jugador ya tiene claro el desafío que lo espera: “Ahora debo demostrar en la cancha”, afirmó sin rodeos, consciente de la exigencia que implica ser parte de Boca Juniors. Además, cuando se le consultó sobre el número de camiseta que le gustaría usar, Alarcón fue humilde y directo: “Cualquiera, lo importante es jugar”.

El futuro está en sus manos

A pesar de que no es un jugador de renombre internacional, Williams Alarcón tiene todo para ganarse un lugar en el corazón de los hinchas de Boca. Su llegada es parte de un proyecto más amplio del Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, quien sigue apostando por jóvenes talentos para reforzar al plantel. En un mercado de pases en el que Boca no ha escatimado esfuerzos, la llegada de Alarcón marca otro paso en una planificación que busca no solo ser competitivo a nivel local, sino también en los torneos internacionales, con la Copa Libertadores como principal objetivo.

“Siempre hay que soñar en grande, soy un soñador, todo se me ha cumplido”, concluyó el volante, dejando en claro que, además de su calidad técnica, lo que lo impulsa es la ambición y la esperanza de alcanzar el éxito en un club que, para muchos, representa el sueño más grande del fútbol argentino.

Con Alarcón, Boca Juniors se sigue armando para un 2025 lleno de desafíos. Y mientras la temporada avanza, el mediocampista chileno buscará demostrar que tiene todo lo necesario para ser una pieza fundamental en el esquema de Hugo Ibarra.