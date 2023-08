Saracchi ya está en Boca y tiró una frase demoledora para los hinchas de River

Marcelo Saracchi fue presentado en Boca como el cuarto refuerzo del equipo de Jorge Almirón en una conferencia de prensa y el uruguayo aseguró que llegó a un club "grandísimo", al que nunca dudó en arribar cuando lo llamaron. Además, consultado por su pasado en River, dijo que no lo va a borrar.

El uruguayo de 25 años, quien firmó contrato hasta 2027 y llega procedente del Levante de España, que milita en la Segunda División, aseguró: "Tenía mucha ilusión de venir. Cuando recibí el llamado no dudé. Tengo muchas ganas de estar en la cancha".

A su vez, consultado por su etapa en River entre 2017 y 2018, cuando jugó 30 partidos, convirtió un gol y ganó la Supercopa Argentina justamente ante el Xeneize, reveló: "No dudé por mi pasado, tampoco tengo mucho para decir. Lo voy a dejar claro ahora. Mi pasado es mi pasado, no lo voy a borrar con nada ni lo voy a negar. Hoy miro el presente y el futuro y estoy donde quiero. Lo decidí yo. Eso es lo importante y estoy muy feliz cómo me trataron desde que llegué. Muy agradecido de estar en un club tan grande".

Boca compró el 70 por ciento de la ficha del urguayo en 1.8 millones de euros y llega para competir con Frank Fabra en el lateral izquierdo. "Los laterales hoy tienen que defender, atacar, hacer un poco de todo. Soy más ofensivo. He jugado de lateral y de volante, me siento mucho más cómodo de lateral, viniendo desde atrás", señaló.

