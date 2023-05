Santiago Maratea actualizó la cifra de la colecta para ayudar a Independiente

Independiente pasa por un momento económico bastante malo y el influencer Santiago Maratea empezó una colecta para que la gente colabore y así ayudarlo a saldar sus deudas. No hace mucho que empezó con esta cuenta de mercado pago y la cifra no para de subir. Este lunes, Día del Trabajador , actualizó el número y quedaron todos con la boca abierta.

image.png

Santiago Maratea confirmó que le corresponde el 5% del dinero de la colecta para Independiente

El influencer confesó que se quedará con el 5 por ciento del dinero recaudado en la colecta para que Independiente pague las deudas, pese a que en la conferencia de prensa en la que presentó la iniciativa aseguró que ese porcentaje no iría para él.

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así", había expresado el pasado jueves cuando lanzó la colecta.

Sin embargo, a través de un video que subió a su historia de Instagram respondió la consulta de un usuario sobre cuánto se llevaría del monto total y admitió: "Me parece un poco invasiva tu pregunta, Lautaro, pero la voy a responder igual. Yo me llevo el 5%. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes". A su vez, añadió: "Lo que hice siempre y lo que estoy haciendo ahora con Independiente es un trabajo, amigos".

Luego, en las publicaciones realizadas, continuó: "Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron: 'Vos tenés que decir que es una obligación legal'. Debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar".

Por otra parte, remarcó: "Lo único negativo es que si yo cobrase ese dinero, todo el mundo sabría que la tengo y eso me parece bastante inseguro. No me dejan otra opción que apenas la cobre, comprarme una casa".

Finalmente, aclaró: "No voy a decir ahora que la voy a donar, ya veré que hago con esa plata. Ya me conocen, si me dan plata, hago cosas piolas". Cabe señalar que según la última actualización del influencer este sábado a la mañana se llevan juntados 530 millones de pesos.