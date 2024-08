Sanjuaninos, con actividad en la Selección Argentina

Guadalupe forma parte de las Panteritas, el seleccionado nacional de categoría U23 dirigido por el entrenador Martín Ambrosini. El equipo entrenó tres días en Buenos Aires y entre lunes y martes llegó a Córdoba, donde jugará tres amistosos ante su par de Chile. Los amistosos serán este miércoles, jueves y viernes, en Las Varillas, Ciudad de Córdoba y Bell Ville, respectivamente.

El par de varones están con selectivo nacional U19. La selección será parte del Campeonato Sudamericano 2024 de la categoría. El certamen se celebrará en Araguarí, Brasil. El torneo otorga tres plazas para el Mundial 2025 de la categoría. El fixture para el equipo que dirige el entrenador Rodrigo Martínez Granados es el siguiente: 31/07 vs Chile (17:30 horas), 01/08 vs Perú (17:30), 02/08 vs Colombia (20:00) y el 04/08 vs Brasil (17:00).

Al trío citado anteriormente debemos sumar otro más. Bruno Lima y Matías Sánchez están con la selección masculina mayor en París por los Juegos Olímpicos; y Candelaria Herrera con las Panteras (selección femenina mayor) jugó dos partidos amistosos.