Sana costumbre: Ezequiel Mena, otra vez campeón con el FC Porto

Con el sanjuanino Ezequiel Mena , el FC Porto se coronó campeón nacional de hockey sobre patines por segunda vez este miércoles, una hazaña que no conseguía desde su época de hegemonía en este deporte a principios de siglo, con diez títulos consecutivos. En Barcelos , en el cuarto partido de la final, los "dragones" ganaron 2-3 y se tomaron una especie de revancha contra el equipo de Minho, tras la final de la Champions League .

Los rápidos ataques del OC Barcelos no surtían efecto y las medias distancias de Luís Querido y Miguel Rocha no fueron suficientes para batir a Xavi Malián en la portería del FC Porto. Y la situación empeoró para los locales 11 minutos antes del descanso, cuando Carlo di Benedetto puso el 0-2. La reacción no fue inmediata, pero en el último minuto de la primera parte el inevitable Miguel Rocha —de lejos el máximo goleador del Barcelos— redujo distancias.

El partido se reanudó, pero para desesperación del OC Barcelos (y de la afición enloquecida que llenaba el pabellón), se repitió la misma historia de la primera parte. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Gonçalo Alves volvió a marcar y amplió la ventaja de los "dragones", que pudieron dejar la iniciativa y el riesgo en el lado contrario del campo.

Lo máximo que pudo hacer el OC Barcelos fue mantener viva la esperanza de la remontada, cuando Pedro Silva redujo distancias a 15 minutos del final, justo antes de que Gonçalo Alves desperdiciara su hat-trick al fallar un tiro libre. Lo mismo le ocurriría a Luís Querido, siete minutos después, y el equipo del Minho nunca pudo acercarse a un resultado que le permitiera posponer el marcador para el quinto partido, en el Dragão Arena.

Para el FC Porto, fue su 26.º título nacional, dos más que su rival más cercano, el Benfica.

Fotos: Max Grellier