San Martín de Tucumán quedó fuera del reducido: el arbitraje fue muy polémico

Después de consumada la derrota ante Riestra, Nahuel Benegas recurrió a sus redes sociales para realizar un fuerte descargo, apuntando no sólo contra Ceballos sino también con los encargados de organizar el fútbol argentino. "Basta de robar. Se cagan en todo un año de trabajo. Hay impresentables que no tienen que manejar más nuestro fútbol. Ya cansan con sus robos y encima nadie dice nada. Son una vergüenza", publicó Benegas en su cuenta de Instagram.

Los hinchas también manifestaron su bronca en el partido, con incidentes y cánticos tanto contra el árbitro como contra la dirigencia de su propio club. "Que se vayan todos", fue el grito de guerra con el que los fanáticos "condenaron" también a sus dirigentes.

Con el partido ya 1-0 y encaminado hacia la victoria de Riestra, Leandro Ciccolini vio la roja por una fuerte patada sobre un rival, fruto de la bronca del momento. Tras el partido, el futbolista del Ciruja también volcó su enojo en las redes sociales y calificó al árbitro como un "delincuente que prefiere llevarse un sobre a su casa".

"Lo que nos tocó vivir hoy no me pasó nunca en toda mi carrera. Que manchen este deporte tan lindo de esta forma no tiene nombre. Todo un año de trabajo e ilusión se va a la basura por un delincuente que prefiere llevarse un sobre a su casa", fue el mensaje con el que Ciccolini "liquidó" a Ceballos.

La insólita defensa de Nicolás Dematei: "No hubo fallas, Ceballos hizo un buen partido"

Uno de los jugadores que quedó en el eje de la polémica por varias jugadas en las que debió se sancionado pero no sufrió castigo alguno fue Nicolas Dematei. Tras el encuentro y en diálogo con TyC Sports, el defensor no sólo evitó hablar de las jugadas sino que aseguró creer que "no hubo fallas" en el arbitraje y que Diego Ceballos tuvo "un buen partido". Acto seguido, al ser confrontado por el periodista Emiliano Lentini respecto de las jugadas de la discordia, eligió terminar el móvil abruptamente.

"¿Qué injerencia tuvo el árbitro? Es algo que está acá instalado, nosotros vinimos a una cancha muy difícil y les salimos a jugar de igual a igual, a apretarlo arriba. Yo creo que no hubo ninguna falla, por ahí ustedes me las pueden decir", comenzó la defensa del jugador de Deportivo Riestra.

Lejos de querer hablar de las jugadas en cuestión, Dematei siguió con su defensa del arbitraje: "Creo que (Ceballos) hizo un buen partido y nosotros manejamos nuestros tiempos como hace todo el mundo. Somos un equipo que tiene una identidad y trabajándolo pudimos sacarlo adelante. No noté que el partido se le haya ido de las manos, los jugadores de San Martín querían empujar porque empujaba la gente y se les acababa el tiempo. Nosotros tuvimos la ventaja y lo pudimos manejar".

Ante la pregunta directa acerca de la jugada en la que Milton Céliz cometió una clara infracción sobre Franco Meritello que el árbitro no sancionó y fue previa al único gol del partido, Dematei se enojó: "¿Me querés decir una jugada que tuvo interferencia el árbitro o viste un partido que nosotros jugamos de igual a igual? ¿Qué viste vos? Porque nosotros lo fuimos a apretar arriba en una cancha difícil cuando pocos equipos vienen a jugarle así a San Martín. Le fuimos a cortar los circuitos de juego, creo que nos salió bien, encontramos un gol y después decime una jugada peligrosa de ellos".