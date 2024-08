San Martín sacó un empate en Caseros y prende una vela para que los tucumanos no sumen

¿Empate que suma? San Martín y Estudiantes de Caseros igualaron sin goles en el arranque de la fecha 28 de la Primera Nacional. El equipo de Antuña viajó con todas sus armas, pero no le alcanzó para traerse los tres puntos. Líder de la Zona A por un punto (55) y esperando que los tucumanos no sumen esta noche.

Partido raro, de poco juego y chivo. San Martín creó hasta donde los dejaron y las pocas posibilidades le achicaron el arco. Tuvo apenas algunos remates de afuera, el gol anulado de Nico Franco y un 'casi casi' de López García, que no llegó a definir cómodo y el 'uno' tapó a lo arquero de handball.

image.png

Lo cierto es que a pesar de los medios y los cambios que utilizó el equipo sanjuanino, no sirvió para torcer la historia ante un Pincharrata que fue silbado por su público. Tuvieron sus ocasiones, e incluso Borgogno tapó una volea que pudo haber sido golazo. Y en el final, todo Caseros estalló con una polémica: acusaron agarrón de Molina dentro del área y el siga siga... San Martín respiró y se enchufó con los minutos finales.

Nico Franco convirtió de cabeza, pero estaba en posición adelantada. El delantero entró por Nazareno Funez y se notó mucho el cambio de peso ofensivo. El Verdinegro necesitaba ser punzante y tener piernas frescas. Cumplió, pero todo invalidado. Una lástima. Fue un 0-0 que dentro de todo suma. Está como líder provisorio de la Zona A con un punto de diferencia (tiene 55 y 54 el Ciruja) y cruza los dedos para que esta noche no pase nada con los tucumanos en el Interzonal frente a Chaco For Ever.