San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

A partir de las 18:30 horas de este domingo, San Martin jugará un partido importantísimo frente a Godoy Cruz . Hoy no solo será por quedarse con el clásico cuyano, sino que está en juego la permanencia en la Primera División.

El partido tiene un condimento extra, ya que el Tomba está en la misma situación que el Verdinegro. Es un partido que se jugará con el cuchillo en la boca, tal como lo dijo Pipi Romagnoli a este diario hace unos días en una entrevista.

Para este partido trascendental están convocados estos jugadores. La sorpresa es la de Sebastián “Pulpito” González; había posibilidades de que se iba a quedar afuera pero finalmente está en la lista; al igual que el sanjuanino Santiago Barrera.

#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los convocados para el partido de mañana ante Godoy Cruz en Mendoza.

El triunfo es trascendental para este partido, ya que este sábado ya han ganado Talleres y Aldosivi, dos equipos que están en lo más bajo.