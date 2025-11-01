sábado 1 de noviembre 2025

La lista

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Finalmente Sebastián “Pulpito” González está entre los convocados. Santi Barrera también vuelve a estar en la lista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A partir de las 18:30 horas de este domingo, San Martin jugará un partido importantísimo frente a Godoy Cruz. Hoy no solo será por quedarse con el clásico cuyano, sino que está en juego la permanencia en la Primera División.

Para este partido trascendental están convocados estos jugadores. La sorpresa es la de Sebastián “Pulpito” González; había posibilidades de que se iba a quedar afuera pero finalmente está en la lista; al igual que el sanjuanino Santiago Barrera.

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los convocados para el partido de mañana ante Godoy Cruz en Mendoza. Seguilo en vivo por TNT Sports Premium. Suscribite al packfutbol.com.ar #VamosLosSantos #VamosVerdinegro "

El triunfo es trascendental para este partido, ya que este sábado ya han ganado Talleres y Aldosivi, dos equipos que están en lo más bajo.

