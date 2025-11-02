San Martin, por la épica en el Gambarte: por ahora no hay emociones y empata con Godoy Cruz

San Martín llega al clásico cuyano con el cuchillo entre los dientes. Este domingo, desde las 18.30, el Verdinegro visitará a Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido que puede marcar su destino en la Liga Profesional. El conjunto sanjuanino sabe que depende de sí mismo: con una victoria, mantendrá viva la esperanza de quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

La lista San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

El panorama es claro y dramático. San Martín tiene 26 puntos en la tabla anual y hoy está en la cuerda floja, pero si consigue los tres en Mendoza superará al Tomba -que suma 27- y tomará aire en la lucha por la permanencia. Detrás, Aldosivi, con 24, cierra la tabla y al mismo tiempo libera un cupo de descenso por promedios, lo que hace que todo esté aún más apretado.

En Concepción la confianza crece. El equipo de Leandro Pipi Romagnoli acumula cuatro partidos sin derrotas, con dos victorias y dos empates, y atraviesa su mejor momento futbolístico del torneo. De hecho, con su rendimiento actual, estaría clasificándose a los octavos de final del Clausura, aunque el reglamento le impediría disputar los playoffs si finalmente desciende. Pero el plantel solo piensa en una cosa: ganar y seguir respirando.

Del otro lado, Godoy Cruz vive horas turbulentas. El equipo mendocino arrastra seis partidos sin conocer la victoria -dos empates y cuatro derrotas-, una mala racha que derivó en el despido de Walter Ribonetto como entrenador. En su lugar asumió Omar “Turco” Asad, un ídolo del club que tendrá la difícil misión de revertir el presente y evitar un final con descenso en apenas tres fechas.

El choque será un verdadero clásico de infarto. San Martín volverá al Gambarte después de 20 años, con un grato recuerdo: la victoria 3-1 del 7 de mayo de 2005 en la B Nacional, con goles de Ángel Puertas, Lucas Wilchez y Carlos Castilla. Aquella vez, el Verdinegro se fue de Mendoza con un triunfo que encendió la ilusión de todo San Juan. Hoy, la historia se repite, pero con mucho más en juego.

En lo futbolístico, Romagnoli planea mantener la base que le dio resultado en las últimas fechas: Matías Borgogno en el arco; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda y Lucas Diarte en defensa; Nicolás Watson y Diego González en la contención; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich más adelantados, y arriba, Maestro Puch como referencia ofensiva, aunque Santiago Barrera asoma como alternativa para el complemento.

San Martín sabe que no hay margen de error. En caso de ganar, dependerá de sí mismo para definir su destino en las dos fechas finales, cuando reciba a Lanús y luego visite a Aldosivi. Pero primero, tendrá que salir a buscar la hazaña en Mendoza, en un Gambarte que promete ser una caldera.