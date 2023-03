San Martín ganó y va encontrando su esencia: el puntaje para cada jugador verdinegro

1) Mariano Monllor (6): cumplió en cada pelota que le tocó interceptar. Los de Córdoba no le provocaron tantos dolores de cabeza.

2) Abel Masuero (6): siempre seguro. Todo lo que llegó lo despejo. Jefe en la defensa del verdinegro.

3) Leonel Bontempo (5): aprobado. No le pesó sustituir a Álvarez y jugó más en la parte defensiva.

4) Alejandro Molina (7): siempre atento a la marca y muy ofensivo. Siempre desafiante, se va afianzando cada vez más en su lugar.

5) Jonatan Blanco (6): seguro en la mitad de la cancha, buen quite y mostrando seguridad en su oportunidad al ser titular.

6) Augusto Aguirre (6): muy seguro con Masuero. Todo lo que llegó al área fue despejado del área. Los dos se afianzan cada vez más.

7) Benjamín Borasi (6): se mostró muy activo en la parte ofensiva, pero no fue gravitante en el mano a mano.8) Francisco Grahl:

8) Francisco Grahl (7): se acomodó bien en el campo de juego, mostró más visibilidad y pases más limpios para sus compañeros.

9) Nicolás Franco (5): el más flojo de todos. Tuvo la oportunidad del gol y no concretó. Después le costó muchísimo. La pelota no le llegó limpia.

10) Sebastián González (9): la figura del partido, siempre atento a toda las pelotas y mostrando un buen juego asociado. Se coronó con el primer gol.

11) Cristian Sánchez (5): le costó muchísimo amoldarse por el extremo y le costó su lugar. Fue sustituido al término del PT.