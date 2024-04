San Martín: el llamado a un viejo conocido y la 'banca' para que Purruco ¿se quede?

Tras el empate 1-1 con Chacarita , el Verdinegro ya dio vuelta la página y está focalizado en San Martín de Tucumán, el próximo rival por la Primera Nacional. Raúl Antuña tomó una vez más el interinato, mientras la Comisión Directiva chequea el listado del posible técnico que reemplace a José María Martínez. Lo cierto es que en diciembre existió el llamado a un ex que no se concretó, pero... los hinchas se ilusionan con que Purruco sea quien se quede al frente.

El equipo sanjuanino está segundo en la tabla de posiciones y a pesar del cachetazo en Copa Argentina (derrota y eliminación ante Godoy Cruz) y la salida de Pancho, no se ancló y siguió con el objetivo de ascenso. Con el interinato de Antuña, sacó un empate de visitante y todo parece indicar que se quedará en el corralito para dirigirlo frente a los tucumanos el domingo desde las 18:50hs en el Hilario Sánchez.

En cuanto a búsqueda del entrenador, un llamado que puede repetirse es el que se hizo en diciembre a un ex San Martín. La CD mantuvo comunicación con Ezequiel Medrán antes de llamar a Pancho. Ahora, el ex arquero verdinegro, le expresó a Tiempo de San Juan que sí había interés en él, pero que no se volvieron a comunicar para ofertarlo.

Medrán llegó a Concepción en 2007, tras la salida de César Monasterio. Atajó en el equipo de Primera y ya retirado, busca tener su segunda oportunidad pero como entrenador. Sin embargo, no hubo otro llamado desde el Pueblo Viejo.

Con las cartas sobre la mesa y sin novedades de un técnico en puerta, San Martín apostaría al trabajo de Raúl Antuña en las fechas siguientes, al menos así lo informaron fuentes del club.

LO QUE SE VIENE:

Después del empate 1-1 ante el Funebrero, San Martín recibirá a su homónimo tucumano este domingo desde las 18:50hs en el Hilario Sánchez. El equipo marcha segundo con 16 puntos.