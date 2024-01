San Martín arranca el torneo en el Hilario Sánchez y contra Alvarado

En esta Primera Nacional habrá dos fechas de interzonales (ida y vuelta) que darán lugar a muchos clásicos de la categoría. Además, en este caso habrá tres descensos, los peores dos de cada grupo y el perdedor de la final entre los dos anteúltimos. En caso de empate en puntos, definirá la ubicación de los equipos la diferencia de gol, a excepción de los puestos de descenso, en donde allí habría partido desempate según lo establecido por AFA.

Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita Juniors, Quilmes, Tristán Suárez, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado (Mar del Plata), Güemes (Santiago del Estero), Deportivo Maipú (Mendoza) y Guillermo Brown (Madryn).

Zona B: Colón, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zarate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro (Salta), Aldosivi, Mitre (Santiago del Estero), Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.

Los emparejamientos:

San Martín de Tucumán vs. Chaco For Ever

Colón vs. Patronato

Chacarita Juniors vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

Tristán Suárez vs. Almirante Brown

Brown de Adrogué vs. Talleres (RE)

San Telmo vs. Arsenal

Almagro vs. Estudiantes (BA)

Deportivo Morón vs San Miguel

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Atlanta vs. All Boys

Nueva Chicago vs. Ferro

Estudiantes (Río Cuarto) vs. Racing (Córdoba)

Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan

Güemes (SdE) vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (Jujuy) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Gimnasia (Mendoza) vs. Deportivo Maipú

Aldosivi vs. Alvarado

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown

El fixture de San Martín

Fecha 1 - Alvarado (local)

Fecha 2 - Güemes (visitante)

Fecha 3 - Gimnasia de Jujuy (local)

Fecha 4 - Maipú (visitante)

Fecha 5 - Ferro (local)

Fecha 6 - San Miguel (visitante)

Fecha 7 - Quilmes (local)

Fecha 8 - Talleres (visitante)

Fecha 9 - Estudiantes de Buenos Aires (local)

Fecha 10 - Chacarita (visitante)

Fecha 11 - San Martín de Tucumán (local)

Fecha 12 - Arsenal (visitante)

Fecha 13 - Rafaela - (interzonal)

Fecha 14 - Guillermo Brown (local)

Fecha 15 - Agropecuario (visitante)

Fecha 16 - All Boys (local)

Fecha 17 - Tristán Suárez (visitante)

Fecha 18 - Patronato (local)

Fecha 19 - Racing (visitante)