El regreso de un "crack": José Luis Gómez vuelve a San Martín

Gómez era parte del plantel de Racing desde principios de 2022, pero tanto sus problemas físicos generaron que no sea tenido en cuenta y que no le renueven el contrato. Sin embargo, este viernes, el club de Concepción lo anunció como flamante refuerzo en sus redes sociales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1cLNbfOcuz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by Club Atlético San Martín (@casanmartinsj)

El jugador de 30 años pasó por todo. La rompió en San Martín, compartió cancha con Lionel Messi en la Selección Argentina dirigida por Jorge Sampaoli, pero una sucesión de lesiones lo marginaron los últimos dos años de las canchas.

En una entrevista a Olé en noviembre pasado, su padre contó que "Hace más de un año únicamente se dedica a entrenarse con un preparador físico en el Predio Tita Mattiussi, aunque es muy intermitente y suele faltar. Al no ser tenido en cuenta por la Primera ni la Reserva (de Racing), no tuvo competencia alguna en todo este tiempo. Si a fin de año no le surge la chance de irse a jugar a otro equipo, quizá se retire del fútbol. "Ojalá le aparezca algo, así sigue haciendo lo que más sabe y es feliz adentro de una cancha"

"Nosotros siempre fuimos una familia humilde. El Negrito nos ayuda. Después de los entrenamientos, sale a trabajar con el auto a la tarde en Uber", agregó.

En enero de 2022 Racing le tendió una mano por ser un jugador nacido de la cantera del club. Cinco años después de haberse ido del club, primero a préstamo a San Martín de San Juan y luego por venta a Lanús, la Academia le ofreció un vínculo por un año para ayudarlo tras situaciones difíciles de salud y en lo anímico que le tocó atravesar. De paso, el club abrigó la esperanza de que se destacara en la Reserva para poder volver a la Primera en algún momento. Con Juan Fleita como DT del Selectivo, había disputado algunos buenos partidos. Pero poco a poco decayó, encima con más lesiones en el medio.

A su último partido oficial en Primera lo disputó en Lanús, el 29 de abril de 2021. Fue por la Copa Sudamericana, en la caída por 2-1 ante Gremio de Brasil. El técnico era Luis Zubeldía, precisamente el hombre que lo promovió a la Primera de la Academia y lo hizo debutar. En Racing participó de 30 encuentros y en el equipo campeón de 2014, con Diego Cocca como DT, sólo dos veces fue al banco (no sumó minutos): en el 3-1 sobre Defensa y Justicia y en el 2-0 ante San Lorenzo.

En Lanús (arribó en 2016) ganó tres títulos: Superliga, Copa Bicentenario y Supercopa Argentina. Allí alcanzó su rendimiento más alto y se ganó la chance en la Selección.

"A pesar de todas las cosas que pasan en la vida sigo firme acá para seguir creciendo y seguir aprendiendo, Quería dejar en claro que voy a seguir jugando, soy joven para dejar el fútbol y es lo que más me gusta hacer. En ningún momento pensé dejar el fútbol, sigo con muchas ganas y confianza para seguir disfrutando", publicó Gómez en su cuenta de Instagram hace un mes.