San Lorenzo se quedó con el clásico ante Huracán

Federal A Dura derrota de Peñarol, que por ahora no puede asegurar la categoría

Los de Boedo no pudieron arrancar mejor: a los 2 minutos de partido, Ezequiel Cerutti recibió en las inmediaciones del área grande de Méndez y sacó un derechazo cruzado que a pesar de no ser tan potente se clavo junto al palo más lejano defendido por Lucas Cháves. El arquero del Globo, algo tapado por sus defensores, no llegó a reaccionar para desviar el balón y el Nuevo Gasómetro explotó. Cerutti lució incontrolable en el inicio y provocó una infracción en la medialuna del área que terminó con remate al palo -y las manos- del arquero de Adam Bareiro. La falta le costó una amarilla a Fernando Tobio, que jugó condicionado desde allí.