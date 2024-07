Sacó campeón a Marquesado después de 84 años y pegó el portazo: ¿qué pasó con el DT campeón?

Magallanes explicó que no tiene ofertas en el fútbol local y responsabilizó por su salida a "los allegados que no quieren al club". "Hay gente que no sirve, como en los reinos. En lo que estuve no compraron ni un chicle. Nos estamos viendo gente, los quiero mucho. Salud campeón", agregó el DT.

Cabe destacar que Magallanes es el entrenador que llevó a Marquesado a la histórica obtención del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino, tras imponerse en los penales frente a Juventud Zondina.