Rugby, fútbol y ruido de motor: la variada agenda deportiva para este fin de semana

Rugby Inclusivo Mixed Ability

San Juan será sede de un evento muy importante que reunirá a equipos de todo el país. Este viernes 21 se realizará una clínica afín a la temática, en la que con especialistas se tratarán temáticas referidas a la integración de personas con y sin discapacidad en un mismo equipo.

La actividad se celebrará de 18 a 20, en el Salón de Usos Múltiples del Complejo Deportivo ‘El Palomar’ – UNSJ. Los interesados en participar lo pueden hacer gratuitamente, pero antes registrarse en este link de inscripción.

Este encuentro nacional continuará el sábado 22, en el Estadio San Juan del Bicentenario, Pocito. Habrá partidos de rugby y actividades, desde las 9 hasta las 13.

Fútbol Silencioso

El selectivo sanjuanino que representa a la Asociación de Sordos de San Juan disputará un partido amistoso, que le servirá de preparación para el campeonato nacional (18-20 abril, Posadas, Misiones). La selección sanjuanina recibirá a su par de La Rioja este sábado 22, desde las 16 , en el Estadio San Juan del Bicentenario. Entrada libre y gratuita a todo público.

Raid Latinoamericano de autos antiguos

La primera edición de este evento atractivo y gratuito fue en 2024 en San Juan. Por ello, el gobierno provincial y la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo invitan a la comunidad a participar de la segunda edición. La misma se celebrará este domingo 23, a partir de las 9:30, en la Plaza de Santa Lucía. Habrá presentes más de 250 autos, con pilotos de distintos puntos del país.

Deporte motor

Este domingo 23 habrá prácticas libres para kartings, motos y drift en el Complejo de Velocidad Albardón, ubicado anexo al Circuito Villicum, Departamento Albardón. La actividad comenzará a las 9.

Básquet

Tras el acuerdo alcanzado por la Federación de Básquetbol de San Juan y el Colegio de Árbitros, este fin de semana iniciará el Torneo Apertura para el Nivel 1-2-3 Masculino y el Nivel 1 Femenino.

Ciclismo de ruta

Libres y Máster

Villa Santa Rosa, cabecera del Departamento 25 de Mayo, será sede de una carrera perteneciente al calendario que organiza la Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster. La competencia se disputará este sábado 22, con largada prevista para las 15:30. La concentración iniciará una hora antes en Ruta 270, El Carrerito. El recorrido será Ruta 270, Calle 10, Calle La Plata, Ruta 155 y nuevamente Ruta 270.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este fin de semana se disputará la cuarta fecha del Torneo de Invierno (o Torneo Apertura). La programación es la siguiente:

Viernes 21/03

López Peláez vs Árbol Verde.

Sábado 22/03

Rivadavia vs. Unión de Villa Krause.

9 de Julio vs. Villa Obrera.

Minero vs. San Lorenzo de Ullúm (en cancha de Juventud Unida de Pocito).

Domingo 23/03

Peñarol vs Alianza.

Aberastain vs Colón Junior.

Desamparados vs. Atenas.

Sarmiento de Zonda vs. Carpintería.

Trinidad vs. Marquesado (17:45 y 20 horas).

Horarios: 14:30 (Cuarta División) y 17:00 (Primera División).

Segunda División – Masculino: este fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Apertura. La programación es la siguiente:

Sábado 22/03

Libertad Juvenil vs El Globo.

Juventud Ullunera vs. Defensores Argentinos.

Defensores de los Andes vs. Huarpes.

San Damián vs San Agustín.

Centenario Olímpico vs Villa Hipódromo.

Rawson Junior vs. Sportivo Picón.

Domingo 23/03

Punteto vs Villa Ibáñez.

Juventud Rivera vs Los Pumas.

Juventud Unida vs Recabarren.

Del Bono vs. Fiorito.

Horarios: 14:30 (Cuarta División) y 17:00 (Primera División).

Primera División – Femenino: este fin de semana iniciará el Torneo Apertura. La programación es la siguiente:

Sábado 22/03

11:30 horas: Desamparados vs 9 de Julio.

Domingo 23/03

11:00 : Palermo vs Alianza.

11:30 : San Martín vs Villa Obrera.

16:30 : Atenas vs. Minero.

17:00 : Colón Junior vs. Trinidad.

17:30 : Sportivo Rivadavia vs. Universidad.

Segunda División – Femenino: este fin de semana comenzará el Torneo Apertura. La programación es la siguiente:

Domingo 23/03

10:00 : Defensores de los Andes vs. Libertad Juvenil.

10:30 : Carpintería vs Aberastain.

16:00 : Rufrano vs Central Argentino.

Lunes 24/03

17:30 : Unión de Villa Krause vs. Alianza (B).

Libre: López Peláez.

Futsal

Primera División – Masculino: este viernes 21 se completará la segunda fecha del Torneo Apertura. Los encuentros programados son Alianza vs. Las Águilas; San Ricardo vs. Huarpes; Barrio Mercedario vs. Marquesado; La Gloria vs. Hualilán; Villa Porres vs. Del Bono: y Unión de Villa Krause vs. Desamparados, todos a las 21 horas. Anoche se jugaron tres cotejos: Barrio CGT vs. Sindicato Empleados de Comercio, Krause vs. Defensores de Argentinos y Barrio de Pie vs. Barrio Rivadavia (resultados a confirmar).