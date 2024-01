Rubén Botta regresó a Colón: futuro incierto y los tres equipos que lo ofertaron

Boca fue el primero que lo tentó y en el camino aparecieron otros más. Si bien el futbolista no mostró preferencias, si no que hizo el duelo correspondiente tras el descenso de Colón a la Primera Nacional, por ahora no hay nada concreto. Rubén Botta regresó a los entrenamientos del Sabalero y su futuro es incierto. Su postura fue salir del club, pero para que eso suceda, primero hay que resarcir al club de Santa Fe.