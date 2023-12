Rubén Botta, el delantero más codiciado: la condición de Boca y los equipos que se meten en la pelea

Después de las elecciones, Boca quiere presentar oficialmente a Diego Martínez y apartir ahí, rever la lista de refuerzos para la próxima temporada. Ya hubo un contacto con el sanjuanino Rubén Botta pero hasta que no se desvincule totalmente de Colón, no puede seguir las negociaciones. Lo cierto es que hay otros clubes que también lo están ofertando.

El plan de Boca es simple: quiere esperar que el jugador sanjuanino se desvincule de Colón, club en donde no seguirá, y recién ahí poder arreglar una posible llegada a Boca.

Sin embargo, también se conoció que el volante ofensivo no es una prioridad para el Xeneize a estas alturas pero que su llegada no deja de analizarse en la dirigencia del club para el 2024: “Botta está en una situación de si puede desvincularse. Si puede quedar con el pase en su poder a partir de una deuda se analizará. Luego se analizará pero está en el listado. No es una prioridad“.

Botta interesa en Boca, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes LP, entre otros, pero la firma está en Colón y para poder fichar en otra institución, el Sabalero pide un resarcimiento económico que rondaría los U$S600.000.