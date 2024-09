Rodrigo Burgoa, un crack del atletismo en el pelotón del Desafío Valle de la Luna

“Después de mucho tiempo volví al Parque (Ischiguaslasto) a correr y estoy muy contento. Tengo una lumbalgia que no me está permitiendo salir a trotar, pero ahora hemos agarrado la bici y la verdad que me ha ido mejor de lo que esperaba”, comentó el también masajista, quien precisamente de la mano de esa profesión tuvo la posibilidad de trabajar en Sportivo Desamparados.

En cuanto a las sensaciones que le despertó el paseo por el interior de este paisaje del triásico, Burgo explicó: “ El Parque siempre te sorprende. Ninguna carrera es igual acá porque de un año al otro cambio los obstáculos, presenta un desafío distinto. El viento a veces también juega su papel y hoy lo ha hecho, por momentos se complicó un poco pero lo pudimos sacar adelante”.

“Seguiré entrando en bici hasta que se me pase la lumbalgia y ya volveré a correr cuando el médico lo decida. Mi idea sigue siendo volver a competir al alto nivel en el atletismo. Para no estar parado la bici viene bien”, añadió el vallisto.

Los próximos retos en el atletismo

Tras recibir saludos de amigos y otros compañeros en la línea de meta, Rodrigo no ve la hora de volver a la competición oficial del mundo del atletismo: “La primera meta que tenemos por delante es llegar en octubre de la mejor manera al Desafío Ichura en Chilecito, La Rioja, y después tengo ganas de estar en el Cruce Saucony en San Martín de los Andes. Esto ya es en diciembre y espero estar en plenas condiciones. Y también me gustaría buscar algún nacional lo antes posible”.