River y Gallardo, protagonista de los memes tras la eliminación en la Libertadores

Los hinchas de Boca y Atlético Mineiro no tuvieron piedad con la eliminación de River en la Copa Libertadores y estallaron los memes.

River no pasó del empate ante Atlético Mineiro, que había ganado 3-0 en la ida, y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores de América. En las redes sociales, los fanáticos del Millonario manifestaron su entusiasmo, nerviosismo y desazón, antes, durante y posterior al encuentro. Por supuesto, no faltaron las burlas para Marcelo Gallardo, que no pudo clasificar a su equipo a la final e ir en busca de la quinta Copa Libertadores de la historia del club. Los simpatizantes de Boca inundaron X (antes Twitter), con los clásicos memes, y hasta Atlético Mineiro se burló con un posteo en su cuenta oficial.