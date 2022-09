River y Boca confirmaron los convocados al Superclásico

La fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2022 ya se puso en marcha con cuatro partidos. Sin duda el plato fuerte del fin de semana estará en el River vs Boca que se disputará el domingo en La Bombonera a las 17hs . Con Darío Herrera como árbitro designado para el Superclásico, Gallardo e Ibarra confirmaron la lista de concentrados al partido.

image.png

Por su parte, Boca, pudo contar con el regreso del defensor central Marcos Rojo, que se está recuperando de una molestia muscular en uno de sus aductores, y tiene grandes chances de aparecer dentro del once inicial, la duda pasa por si el 'Negro' plantea una línea de cuatro o cinco defensores. Por otra parte, no figura sorpresivamente dentro de la lista el arquero Sergio Romero., a quien todavía no consideran que esté al 100 por ciento para jugar y lo proyectan para la Copa Argentina.

Además, volvieron a estar convocados el lateral derecho peruano Luis Advíncula y los mediocampistas Guillermo Pol Fernández y Alan Varela