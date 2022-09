El Superclásico más raro del mundo se vive en Caucete

La historia de Leandro Tejada (22) y Sebastián Castro (32) es por demás rara. El primero es fanático de Boca y el segundo recontra hincha de River, pero en el fútbol local visten y defienden la camiseta del club que fue fundado por el eterno rival.

"Es complejo, sobre todo lo fue cuando empecé a jugar al fútbol. Me incomodaba la banda, pero fui madurando porque me di cuenta de que se trataba de Villa Etelvina y no de River. De hecho, en mi debut, tenía que jugar sí o sí con unas medias que decían ´millonarios´. Eran unas medias de River y yo no sabía cómo decirle al técnico que no me gustaba, que no me las iba a poner. Pero bueno, me puse otras medias por debajo y así pude salir a la cancha", contó el más joven.

El Club Atlético Villa Etelvina fue fundado el día 16 de septiembre de 1946. Su camiseta tiene una banda roja cruzada, símbolo de River Plate, y su escudo también es idéntico al club de Núñez. Mientras que el Atlético Maurín nació en el Pozo de los Algarrobos, un 15 de mayo de 1934. Sus colores, azul y oro, le hacen honor a Boca Juniors.

"Cuesta vestir los colores de boca, porque a River lo llevo en la sangre. Soy bastante fanático. Al principio me costaba. Cuando debuté, me puse una musculosa de River por debajo de la camiseta de Maurín. Ya ahora me acostumbré, uno sabe que son los colores del club de Caucete, que es Maurín", señaló Castro.

Villa Etelvina y Maurín vienen de enfrentarse por la Liga Caucetera, donde empataron 4-4. Sus protagonistas confiesan que si bien hay "pica", en el fútbol doméstico tienen otros clásicos.

