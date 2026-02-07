sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

River recibe a Tigre y va en busca de la cima de su grupo

Chocarán este sábado desde las 20hs en el Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino. Todo lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
GettyImages-2155205453-1-1200x740

Este sábado, desde las 20.00, River recibe a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos poseen siete unidades y buscarán una victoria que los haga escalar transitoriamente hasta la cima de la Zona B. Todo lo que tenés que saber del encuentro que dirigirá Sebastián Zunino.

Lee además
river y rosario central empataron en un tibio 0-0
Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0
el insolito enojo de un periodista por lo que cobra franco colapinto: por salir ultimo
Video

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

El Millonario viene de igualar sin goles en Arroyito ante Rosario Central y perdió sus primeros puntos en el año, tras haberle ganado a Barracas Central en el debut y a Gimnasia posteriormente. Se sitúa tercero en la tabla de su zona, por detrás del propio Tigre que tiene los mismos puntos y mejor diferencia de gol, y de Independiente Rivadavia, por ahora el único con puntaje ideal.

Con respecto al equipo, Marcelo Gallardo realizaría dos modificaciones. Matías Viña, que ya cumplió su fecha de sanción ante el Canalla, volvería a ocupar el lateral izquierdo. Su lugar en el once se lo dejaría Paulo Díaz, mientras que Lautaro Rivero regresará a su puesto natural de segundo marcador central.

En la delantera, el desgarrado Sebastián Driussi le dejará su sitio a Maximiliano Salas, quien tendrá una gran oportunidad de volver a ganarse la confianza del entrenador tras comenzar el 2026 como suplente.

Franco Armani podría regresar a la convocatoria, pero no sería titular, debido a que todavía tiene pocos entrenamientos junto a sus compañeros. Por este motivo, el arco lo defendería nuevamente el joven Santiago Beltrán, que no recibió goles en sus primeros tres partidos como profesional.

Como se mencionó anteriormente, Tigre marcha segundo en la Zona B con siete puntos, producto de las victorias por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto y por 3 a 1 frente a Racing, y un empate 1 a 1 contra Belgrano en Córdoba.

El conjunto de Diego Davobe regresa al Monumental luego de dos años, ya que en el 2025 no coincidieron en las zonas ni se enfrentaron en playoffs. El balance es positivo para el Matador, que de sus últimas tres visitas ganó dos (Superliga 18/19 y cuartos de final de la Copa de la Liga 2022) y perdió uno (Liga Profesional 2024).

Otro que regresará al Monumental es Gonzalo Pity Martínez, quien viene de anotar ante Racing y será homenajeado por los dirigentes del Millonario, además de ovacionado por los hinchas, tal y como ocurrió con Nacho Fernández hace dos fechas atrás.

En cuanto al equipo se espera que el entrenador mantenga a los once que vienen de vencer a la Academia en Victoria, ya que Jabes Saralegui y Joaquín Laso, dos que tuvieron molestias durante la semana, se entrenaron a la par. Además, Guillermo Soto sigue con una molestia muscular que lo marginaría del once titular, al igual que contra Racing.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Los datos

Hora: 20.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.

Seguí leyendo

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Boca acelera por Cetré e inicia negociaciones con Estudiantes

Vóley, Safari tras las Sierras y ciclismo: la apretada agenda deportiva de este fin de semana

A corazón abierto, el "Pulpo" González confesó que estuvo deprimido por el descenso de San Martín: "Me daba vergüenza..."

Turismo Carretera: la nueva máquina del sanjuanino Tobías Martínez, presentada en sociedad

San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

La Reserva de San Martín perdió con Platense en el arranque del Torneo Proyección

Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

El Paso de Agua Negra muestra un 30 por ciento menos de tránsito que en la temporada anterior.
Balance

Paso de Agua Negra: a pesar de que casi no estuvo cortado, su uso muestra una caída del 30%

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Acuerdo con Estados Unidos: qué autos se podrán importar con arancel 0
Comercio

Acuerdo con Estados Unidos: qué autos se podrán importar con arancel 0

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Por David Cortez Vega
Valle Fértil es el destino preferido por los turistas para el fin de semana largo de Carnaval.
Finde XL

Reservas para Carnaval: lleno total en Valle Fértil y Calingasta

Éxito total en el inicio de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore: 10 mil personas vibraron en Rawson
Fiesta popular

Éxito total en el inicio de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore: 10 mil personas vibraron en Rawson

San Juan vivirá una semana soleada, pero el sábado la lluvia sería protagonista.
Clima

Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos