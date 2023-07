River lo dejó ir, San Lorenzo le abrió las puertas y ahora está a un paso de cumplir su sueño

Tenía 10 años cuando empezó a subirse a un colectivo de larga distancia para perseguir sus sueños. Recorrió un poco más de 2 mil kilómetros todos los meses, durante casi cinco años, para entrenar en la gran ciudad con las inferiores de River. Como no tenía lugar en la pensión, Agustín Ladstatter debió hacer un esfuerzo enorme para defender su lugar en el club millonario. Pero apareció otro gigante del fútbol argentino para cambiar su realidad, muchas veces desgastante para él y los suyos. Los ojeadores de San Lorenzo, quienes quedaron flechados apenas lo vieron jugar, fueron a la carga por él y le ofrecieron todo lo que en ese momento necesitaba : estabilidad.

"Estoy muy contento, debutar en Reserva es un gran paso en la carrera de un futbolista. Obviamente que el objetivo más importante es el de llegar a Primera División, pero es más difícil. Ahora estoy feliz, esperando sumar más minutos en el próximo torneo", expresó el protagonista a Tiempo de San Juan.

ladstatter.jpg

Agustín contó que lo citaron un día antes del duelo y que apenas tuvo tiempo de avisarle por mensaje a su familia. Todos ellos, desde Chimbas, le hicieron el "aguante" mediante redes sociales: "No me esperaba esto que pasó. Fue una sorpresa que me citaran para ese partido. Si avisaba con mucho tiempo de anticipación, quizás mi familia viajaba. Pero se dio así. Ellos están contentos. Por suerte tuve un buen debut, a pesar de todos los nervios. Sé que lo que viene será mejor".

Poder tener a Romagnoli de DT es muy importante para todos. Es un ídolo del club, que nos puede transmitir toda su experiencia. Poder tener a Romagnoli de DT es muy importante para todos. Es un ídolo del club, que nos puede transmitir toda su experiencia.

Chimbero de corazón -creció en el barrio Los Tamarindos y luego se mudó a la Villa San Patricio-, creció jugando al fútbol con los chicos del barrio, entrenando en las plazas de Chimbas y admirando a Messi, a quien sueña conocer algún día.

Sus padres fueron una pieza clave en su pasión por el fútbol. Lo inscribieron en la escuelita de Estudiantil, luego en la Academia Tigres San Juan y más tarde en Colón Junior, club donde se gestó el pase a River. En esa transición también fue importante el sanjuanino Alberto Arrieta, quien lo acompañó a probar suerte en Buenos Aires.

agustin ladstatter.jpg

"Llegar a Reserva es muy lindo y especial para un pibe del interior. Para nosotros es el triple de difícil que cualquier otro jugador. Estamos lejos de la familia, siendo tan chicos, buscando cumplir nuestros sueños. Estando acá se extraña muchísimo San Juan, la familia, los afectos. Por eso es hermoso volver cuando hay vacaciones", expresó.

La agencia que representa al futbolista tiene como máximas estrellas a Javier Pastore, Facundo Medina y Gonzalo "Pity" Martínez. Años atrás, DODICI también supo antes defender los intereses de Nicolás Otamendi, Ever Banega, Jesús Dátolo y Ricky Álvarez.

Agustín espera con ansias que se reanude el torneo de Reserva. Va por más minutos y partidos, y el sueño latente de llegar a Primera.