River elige a su nuevo presidente: quiénes son los candidatos

El Club Atlético River Plate vive este sábado una jornada clave en su vida institucional. En las instalaciones del Estadio Más Monumental se desarrollan las Elecciones 2025, donde los socios definen quién dirigirá los destinos del club durante los próximos cuatro años.

Los comicios se extenderán de 10 a 20 horas y cuentan con cinco listas en competencia. El oficialismo está encabezado por Stefano Di Carlo, quien busca continuar la línea de gestión iniciada por Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito.

Además de renovar la Comisión Directiva (presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes), se elegirán también los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias.

Una elección con innovación tecnológica

Por primera vez en la historia de la institución, el proceso de votación se realiza mediante una Boleta Única Electrónica, un sistema que promete mayor agilidad y transparencia. Están habilitados para votar 87.000 socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad y la cuota de septiembre 2025 al día.

Desde la dirigencia estiman que podría alcanzarse un récord de participación, superando los 19.833 votos registrados en 2021.

Cómo será el procedimiento

Los votantes deben presentarse con DNI físico, único documento válido para acreditar identidad. No será necesario portar el Carnet Único.

El sistema de votación consta de cinco pasos: presentación del documento, recepción de la boleta, selección en pantalla táctil, impresión y verificación del voto, y finalmente su depósito en la urna.

Durante la jornada estarán habilitados los accesos de Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno, este último con dos horas gratuitas para quienes participen. Además, la Fundación River dispondrá de un espacio recreativo para niños en la plaza lindera y en la cancha de handball.

Las cinco listas que buscan conducir a River Plate

1. Frente Filosofía River (Lista 2) – Stefano Di Carlo

El actual vicepresidente segundo encabeza la lista oficialista junto a Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Nieto del histórico dirigente Osvaldo “Titi” Di Carlo, el candidato tiene una larga trayectoria en el club y busca consolidar el modelo de gestión iniciado en 2013.

2. Frente River Primero (Lista 1) – Luis Belli

Economista y magíster en finanzas, Belli lidera el espacio acompañado por Hernán Riso, Noelia Florentín y Antonio Caselli. El dirigente ya participó de los comicios anteriores y busca consolidar una alternativa opositora con experiencia en gestión.

3. Frente Ficha Limpia en River (Lista 3) – Pablo Lunati

El exárbitro de Primera División, reconocido hincha millonario, se postula por primera vez para la presidencia. Lo acompañan Santiago Roca y Bianca Lauría. Su propuesta apunta a la transparencia y la participación social.

4. Frente River Somos Todos (Lista 4) – Carlos Trillo

Trillo, referente opositor y médico del club durante años, busca liderar el club tras quedar como segunda fuerza en 2021. Estará acompañado por Pedro Tibaudin, Alejandra Sabatino y Daniel Zononi. Fue impulsor de iniciativas simbólicas como la estatua de Ángel Labruna y “La bandera más larga del mundo”.

5. Frente River Campeón Deportivo y Social (Lista 5) – Daniel Kiper

Kiper, histórico dirigente y tres veces candidato a presidente, encabeza esta propuesta junto a Claudio Piñeiro y Lucila Lancioni. Su lista propone reforzar el vínculo social y deportivo de la institución.