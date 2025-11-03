Resultados y cómo quedaron las tablas en el Regional Amateur: Belgrano, Atenas y Colón mandan en San Juan

El Torneo Regional Amateur cerró este domingo su segunda jornada para los equipos sanjuaninos y dejó a General Belgrano de Media Agua , Atenas y Colón Junior en lo más alto de la tabla. La competencia, que reúne a once clubes de la provincia, avanza con promesa de definiciones ajustadas rumbo a la clasificación.

En la zona 8, General Belgrano consiguió su segundo triunfo consecutivo y se mantiene como único puntero. En Media Agua, el conjunto sureño venció 1-0 a Los Andes de Albardón con gol de Eduardo Reinoso, ratificando su gran inicio. En el otro duelo del grupo, Árbol Verde de Jáchal sorprendió a domicilio a General Sarmiento y se impuso 3-2 en un partido vibrante.

Por su parte, Unión se recuperó tras el traspié del debut y consiguió su primera victoria en el certamen. El elenco azul dio vuelta el marcador y derrotó 2-1 a Marquesado como visitante. Mientras que en Santa Lucía, Alianza y Desamparados protagonizaron uno de los encuentros más esperados del fin de semana. Fue empate 1-1.

La jornada había comenzado el sábado con triunfo de Colón Junior, que superó 1-0 a Peñaflor gracias al tanto de Michel García. Con ese resultado, el Merengue se subió a la cima de la zona 10 y se ilusiona con sostener el liderazgo.

La tercera fecha del Regional promete nuevos duelos atractivos: Paso de los Andes enfrentará a General Sarmiento, Belgrano recibirá a Árbol Verde, Atenas será local ante Marquesado, Peñaflor jugará contra Desamparados y Colón Junior se medirá con Alianza.

Foto: Tarly Martín