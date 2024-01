Renovaciones, los que vuelven y la duda: cómo está el mercado de pases de los sanjuaninos

image.png

En el caso del defensor ex San Martín, todavía no se dieron a conocer noticias claras sobre su próximo destino, pero sí, de que tendría intenciones de salir de Colón. Cuando le preguntaron de Independiente, no cerró la puerta y generó una nebulosa de dudas. ¿Llegará al Rojo de Mati Giménez?

Si viajamos a Barracas Central, Alan Cantero renovó con la institución y defenderá la rojiblanca en la temporada 2024 de la Liga Profesional.

Por su parte, el que tuvo una temporada regular fue Leandro Espejo. El sanjuanino que integró las fila de César Monasterio en San Martín no sumó muchos minutos en el Verdinegro por la lesión y después sí lo hizo por Copa Argentina, e incluso saliendo de arranque. A pesar de eso, el volante tuvo que volver a Defensa y Justicia.

Francisco Álvarez después de una buena temporada en el Guapo, también tuvo que regresar a sus pagos. En este caso Talleres de Córdoba, equipo lleno de figuras y protagonista. El central que marcó varios goles con la camiseta de Barracas tendrá que buscar un lugar en el equipo.