Rei Alderete, un viejo conocido: su presente en Peñarol, la familia y un ¿futuro en San Juan?

Reinaldo Andrés Alderete (40), es uno de los jugadores que tanto quiso San Martín y que ahora se encuentra jugando para Peñarol . Su estadía en San Juan le sienta bien por su pasado en el 2010/2013. Esta vez llegó para defender otra camiseta y con su familia completa. Además, tiró que no saca la posibilidad de hacer vida futura en la provincia.

"Extrañaba la ciudad porque el tiempo que estuve la pasé muy bien. Son muy amables y cálidos. Cuando se presentó la posibilidad de volver, no lo dudé" , comenzó diciendo Reinaldo a Tiempo de San Juan .

El futbolista que ahora vive en Marquesado junto a su familia, dijo: "Ellos estan muy contentos de estar acá, de tener a posibilidad de conocer y vivir en San Juan. Fuera de lo que es el fútbol, lo mio es estar pendiente de los chicos, de sus actividades, de acompañarlos".

Yo me dedico cien por ciento a ellos

image.png

Alderete se considera un fiel seguidor de los paisajes que tiene San Juan y confirma que cuando puede, se da una escapadita con los suyos: "Cuando tenemos un ratito nos hacemos una escapada a un lugar que podamos disfrutar. San Juan tiene lugares turísticos y no turísticos muy lindos que en la vieja época los conoci poco y ahora hacerlo en familia es algo impagable".

El mediocampista nacido en Santa Fe llegó como refuerzo de Peñarol a comienzo de torneo. El equipo no atraviesa un buen presente futbolístico y está en medio de un proceso de cambio de técnico tras la salida Bove por el remplazo de Montenegro. "En Peñarol me encontré con un club con temas bastantes políticos por resolver que de a poco y espero se puedan ir encaminando para bien. Pero es un club que tiene mucho por crecer y espero poder ayudarlo desde mi lugar".

image.png

No es nuestro mejor presente, pero con es una nueva Era de Montenegro, que viene con ideas, formas y ojala podamos plasmarlas en los resultados

El jugador confesó que por su paso en San Martín tiene una excelete relación con la gente del club de Concepción, incluso, sus dos hijos juegan en la escuelita: en la 2011 y 2015.

"Con San Martín la relación es súper buena, la gente me demuestra cariño todo el tiempo cuando me cruza. Estoy muy contento de estar con los que conozco, que quiero mucho y que me siguen tratando como en la vieja época".

image.png

Leonardo Corti es uno de los jugadores recientes que dejó el fútbol -con pasado en San Martín y Peñarol- y que se quedó a hacer vida en San Juan, ante esa pregunta, Alderete se animó y dijo que sería una opción por su fanatismo con la provincia.

"Ahora sería muy apresurado pero me encantaría quedarme acá, porque veo que la familia está bien y lo disfruta. No lo veo lejos, es una posibilidad".