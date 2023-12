Referentes del ciclismo sanjuanino estallaron contra los dirigentes: "El gobierno los acostumbró a no moverse"

"Y viene para peor los clubes hacen dos carreras por año. ¿En un año no pudieron juntar los recursos? Esperando siempre que en 8 años el gobierno acostumbró a no moverse. Cuando empecé a correr el calendario tenía 25 carreras, pregunta, ¿como hacían si el gobierno no les prohibía de nada? Un ciclismo en decadencia y dirigentes que son los mismos que veo hace 27 años", expresó Willy Lucero, ahora entrenador del Sindicato de Empleados Públicos.