Quiénes son los barrabravas que alentaron a la Selección Argentina en Qatar

El Estadio Lusail retumbó el sábado con el griterío ensordecedor del público que fue a alentar a la Selección Argentina en su cita decisiva frente a México . Detrás del arco que defendió Emiliano Martínez en el primer tiempo había varias caras conocidas. No eran hinchas comunes. Eran varios de los 90 barrabravas que, con bombos y trapos, viajaron al Mundial de Qatar 2022.

Según pudo identificar TyC Sports, uno solo estaba en la lista del derecho de admisión hace apenas unas semanas y pudo ingresar igual . El resto no tenía el acceso prohibido al país árabe. Casi un centenar de violentos estuvo desparramado en toda la cancha el fin de semana. Y se esperan más dueños de paravalanchas para el último encuentro clave ante Polonia el miércoles.

De hecho, toda la primera línea de La Pandilla de Liniers partió en las últimas horas rumbo a Qatar. Sus integrantes posaron relajados y sonrientes en el hall del Aeropuerto de Ezeiza. Entre ellos Raulo Ciminelli, el capo del grupo de Vélez, quien también carga con el derecho de admisión y tratará de eludir los molinetes y la seguridad del Estadio 974 al igual que Jhony Pereira, Matías Fontanello y el Castor Cejas. Quizás se envalentonaron porque supieron que Adriano Mautone pudo volar a Qatar y estar en la cancha.

Nano, como lo conocen, estuvo involucrado en una causa judicial con el resto de la barra por una fiesta en el polideportivo en el peor momento de la pandemia de Covid e ingresó en ese momento a la lista de admisión. Aunque, curiosamente, salió de la misma días antes del partido inaugural. Lo de un Mundial libre de barras fue un tan solo una frase hecha.

Contra México dijo presente la segunda línea de La Doce, que compartió el sector bajo de la tribuna con la barra de Chicago. La gente de Boca tiene un pie importante en Mataderos, de donde es Rafael Di Zeo, y en esa zona mixta entre el barrio del Torito y Liniers está ubicado el club Leopardi, de Mauro Martín. De allí viajaron una veintena de hombres garantizándose que ninguno de ellos estuviera con su nombre resaltado en la lista.

Di Zeo, incluso, no solo estaba imposibilitado de viajar por tener admisión, sino también porque está siendo juzgado por la batalla interna de la barra que dejó dos muertos en 2013. Por su parte, Mauro Martín había averiguado para viajar, pero supo que no tenía manera de ingresar a la cancha.

La facción bostera se paró como si estuviera en la segunda bandeja de La Bombonera y hasta pudo meter algunos de sus bombos característicos. En ese sector también estaba el grupo picante de Las Antenas, con el hermano de Aldo a la cabeza. Aldo Baralda era el líder de la barra de Chicago y fue acuchillado en enero de 2012 en un enfrentamiento con el grupo de Los Perales, en un episodio violento en el que también se produjo el crimen de un adolescente, Agustín Rodríguez. Baralda, sin embargo, no murió ese día sino tiempo después, tras ser nuevamente agredido por la otra facción en el Hospital Santojanni, cuando intentaban salvarle la vida.

Quien también aportó ruido y se hizo notar en el último compromiso de la Selección fue Pedro Minuet, actual cabecilla de la barra de Belgrano, quien no tiene prohibida la entrada, pero sí un llamativo recorrido: el Gitano fue segundo histórico del Loco Tito hasta que lo desbancó el año pasado y junto al ex líder fueron parte del viaje barra de Hinchadas Unidas Argentinas al Mundial de Sudáfrica 2010, del que fue deportado. Por eso estuvo un largo tiempo con derecho de admisión hasta que salió y ni las autoridades de seguridad de Córdoba ni el club lo volvieron a incluir. Y eso que ganó la tribuna del Pirata en medio de una guerra feroz que incluyó tiroteos a la casa del Loco Tito.

Las cámaras también detectaron al Cabezón Emerson, el cerebro de la barra de Argentinos Juniors. Ya había estado presente en el debut con Arabia Saudita porque fue de los adelantados que viajó el 19 de noviembre. También hubo otros viejos hombres de la popular que aparecieron en ambos partidos pero que desde hace rato muestran un perfil más discreto. Por ejemplo, el Bocón Emiliano, que fue el líder de la facción El Pueblito de la barra de Huracán y organizó el viaje de todas las barras a Sudáfrica junto a Pablo Bebote Álvarez y Diego Goncebatte, por entonces jefe de La 14, la barra de Lanús.

Estos últimos dos no viajaron. Uno está esperando que le homologuen su acuerdo para cumplir la pena de prisión domiciliaria por jefe de asociación ilícita, mientras que el otro está en la cárcel por un homicidio. El Bocón supo salir a tiempo y reciclarse dentro de la dirigencia del Globo, dejando el mando total de la tribuna para la histórica familia De Respinis. Entre los que dejaron la popular después de tener mucha presencia también está Taty de Racing, cuya última aparición había sido mostrando poder de organización en el Cilindro en 2017 en el acto de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que por entonces peleaba la elección a senadora de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto a Racing, también se dejó ver un grupo pequeño de Villa Corina que hoy lidera la barra bajo el nombre Los Pibes de Racing, aunque sin sus líderes debido a que Leandro Paredes arrastra una causa judicial por la que fue detenido a principios de noviembre y Enrique el Loco Rulet tiene pendiente de resolución en la Corte Suprema una condena a 12 años de cárcel por el crimen del periodista partidario Nicolás Pacheco. Además, entre los barras de otra época está en Doha el Viejo Walter, histórico de Los Borrachos del Tablón retirado hace varios años que reapareció con la barra disidente en la Copa Argentina 2021 y se lo vio el sábado en la cancha, como así también en el banderazo previo junto al histórico bombista de la Selección, Carlos el Tula Pascual.

Estos son algunos de los que se pudieron detectar a través de las imágenes de la TV. Aunque es probable que haya más barras en el cierre de la fase de grupos del Mundial. Ahora la pregunta del millón es cómo se financian un viaje carísimo y cómo consiguen las entradas. Este último ítem históricamente se salda por lugares que no tienen que ver con la venta oficial en la página de FIFA. Sin ir más lejos, AFA tiene una oficina para venta privada en su edificio de la calle Viamonte y además los dirigentes de los clubes también tienen un cupo para llevarse.

Tras la consulta, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que la asociación del fútbol argentino hizo llegar una lista con el público que compró los tickets en la Casa Madre y entre ellos no había nadie que tuviera prohibido el ingreso. Eso, de todas maneras, no significa que el resto no haya comprado o se hayan conseguido por medio de los dirigentes de los clubes, algo que debería quedar asentado para transparentar todas las operaciones. ¿Y el dinero para viajar? Se sabe que ser barrabrava es una de las profesiones más rentables del país.

Fuente: TyC Sports