Quién es Ignacio de Arruabarrena, el arquero especialista en penales que quiere River

El mercado de pases no comenzó pero en River ya hay una danza de nombres de quienes podrían llegar a reforzar al plantel de Martín Demichelis a partir de junio. Entre esos está Ignacio de Arruabarrena , un arquero uruguayo de 27 años que actualmente milita en el Arouca de Portugal y es buscado por el club de Núñez por una cualidad que lo hace destacarse en su posición: el nacido en Montevideo es especialista en atajar penales , uno de los asuntos que ha tomado mucho protagonismo en el último tiempo en el fútbol argentino y una tarea que el Millonario aún tiene pendiente.

Decisión tomada Polémica en el VAR: por qué River no pedirá que se repita el partido como planea hacer el Barcelona

A pesar de que Franco Armani hace menos de un mes que renovó con la Institución hasta 2026, el club presidido por Jorge Brito en la presidencia quiere asegurarse un reemplazante ideal para cuando el Pulpo deje de estar al cuidado del arco de River. Y el surgido en Montevideo Wanderers, además de que podría llegar en condición de libre al Millonario , no ocuparía cupo de extranjero al tener nacionalidad argentina gracias a su padre, un tema que preocupa en el Millo- puede incorporar un solo jugador internacional-, de cara a la próxima ventana de transferencias.

Ignacio de Arruabarrena: sus primeros pasos, la copia al Dibu Martínez y sus números cómo arquero

Del país de las tres estrellas salió su padre Alejandro y a la vez, representante. Pero también, en Argentina dio sus primeros pasos Emiliano Dibu Martínez, el arquero de la Selección al que suele parecerse con sus movimientos y actitudes. “Trató de hablarle a los lanzadores para ponerles nerviosos y que acaben lanzando al lado que yo tengo en mente. A veces funciona... y a veces no. Es un poco lo que hace ‘El Dibu’, pero sin tanto ‘show'. Me siento muy fuerte de la cabeza siempre y eso me hace estar cómodo. Tener la misma cabeza ya tenga un error o una atajada importante”, le comentó de Arruabarrena a La Nación.

El futbolista uruguayo que debutó profesionalmente a sus 18 años en el 2015 defendiendo la camiseta de Wanderers se marchó a préstamo a Tacuarembó con apenas dos partidos jugados por la Copa Libertadores. En el Rojo del Norte le bastaron 13 partidos jugados y cinco vallas invictas para que el Bohemio gestionará su regreso: 130 partidos y 41 veces su arco en cero le permitieron arribar al Arouca de Portugal, el equipo donde milita actualmente y en el que se ganó el puesto rápidamente.

Qué dijo Ignacio de Arruabarrena sobre el interés de River

El arquero, quien sueña con ser citado por Marcelo Bielsa, y que tiene cómo referente a Iker Casillas y a Fernando Muslera, el 30 de junio finaliza su contrato. Es por eso que Leonardo Ponzio, Secretario Técnico de River, inició las conversaciones con Alejandro de Arruabarrena, padre y representante de Ignacio donde le hizo saber el interés real de River por su hijo.

"Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablando del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado", fueron las palabras de Ignacio de Arruabarrena en Radio La Red ante la consulta sobre la posibilidad de llegar al Millonario.

El fuerte de Arruabarrena: los actos de reflejo, su destreza y los penales

El guardametas que participó del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 con la selección de Uruguay y que es seguido de cerca por El Loco, tiene una de las cualidades más buscadas en el mundo del fútbol: atajar penales. De hecho, en su paso por Wanderers tapó ocho y en Tacuarembó solamente uno. Sin embargo, el dato más alentador lo tiene en el equipo que se ubica en la séptima posición en la Primeira Liga: de nueve penales, atajó cuatro y uno resultó desviado.

Pero ese no es el único tributo de Ignacio de Arruabarrena: la capacidad de reacción en las pelotas paradas y su destreza física utilizando todas las partes de su cuerpo, es una de las cosas por las que River posó sus ojos en él.

Los penales atajados de Ignacio de Arruabarrena en toda su carrera profesional