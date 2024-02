¡Qué maquina!: el sanjuanino Tobías Martínez mostró el auto con el que debutará en el Turismo Carretera

View this post on Instagram

Tobias Martinez on Instagram: "El Torino 107 para mi debut en el Turismo Carretera ! Enamorado es poco ! Gracias a TODO el @trottaracing por trabajar a contra reloj y entregarme esta belleza se viene un año con muchos desafíos y espero festejar algunos podios Gracias a todos los que me acompañan en esta temporada ! @deporte_sj @colcar.merbus @porthoarg @lapostasa @mercedespompeyasa @blancapaloma.transporte @trottaracing Nos vemos en el Calafate ! #tc #torino @torinotc @torinos_unidos #actc #tcencalafate #turismocarretera #2024"

El último campeón escribió en sus redes: "El Torino 107 para mi debut en el Turismo Carretera ! Enamorado es poco ! Gracias a TODO el Trotta Racing por trabajar a contra reloj y entregarme esta belleza se viene un año con muchos desafíos y espero festejar algunos podios" (sic).

Trotta Racing Team on Instagram: "TORINO 2024 TURISMO DE CARRETERA No tuvimos tiempo para una linda presentación de semejante proyecto, por eso preferimos mostrarles fotos del momento en el que se terminó, Martes 1 AM, solo queda agradecer a todos los integrantes del equipo, quienes dejaron todo para que se cumpla este sueño en tan poco tiempo. Muchas gracias a Maxi Juárez, Gabriel Mazzei y a todo nuestro cuerpo de mecánicos, pintura, proveedores, chapista y ACTC! @actcargentina"