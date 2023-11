¡Qué elogio!: se conoció lo que Bielsa le dijo a Scaloni en la Bombonera

Para Marcelo Bielsa no fue un partido más. Volver a Argentina y enfrentar los colores por los que tantó penó, se frustró y también festejó, hicieron que la jornada fuera especial. Sobre todo, además, porque su Uruguay se impuso con claridad ante el campeón del mundo 2-0 en la Bombonera. Pero las sensaciones para el Loco estuvieron a flor de piel desde que pisó suelo nacional. El rosarino, surgido en Newell’s como Lionel Scaloni , le dedicó un enorme elogio al DT de la Albiceleste.

Primero Pablo Aimar, ex dirigido suyo, se acercó hasta el banco de suplentes visitante y lo interceptó. “Pablito, amigo mío, te veo triunfar, hermoso. Lo mejor” , fue la declaración de afecto de Bielsa al ayudante de campo de Scaloni, que a segundos de que se entonaran los himnos nacionales, también fue en busca del Loco para darle la bienvenida en la Bombonera, sin esperar que sería el estratega de la Celeste el que lo sorprendería con un comentario que se guardará por siempre en el corazón.

“Felicitaciones. Un muy buen equipo, de autor, en su primera experiencia. Felicitaciones de verdad”, fueron las flores que le tiró encima Bielsa a Scaloni, instantes antes de que el árbitro Wilmar Roldán pusiera en marcha la acción en el estadio Alberto J. Armando. Aunque no muchas veces es fervoroso frente a goles de sus propios equipos, el entrenador visitante mantuvo la compostura cuando Ronald Araújo y Darwin Núñez marcaron los tantos de la victoria de Uruguay. Cabeza gacha, mirando un punto fijo y masticando chicle.

Luego del match, Scaloni se refirió en conferencia al cruce con Bielsa: “Le sacamos una sonrisa antes del partido, que eso es muy difícil. Después tenía una sonrisa lógica. Sus palabras que fueron muy lindas y muy bonitas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría poder verlo”. Ya en la rueda de prensa previa al encuentro en la Bombonera, el Gringo había sido consultado por la presencia del Loco en el banco de suplentes rival: “Poder saludarlo, haber estado con él. Para nosotros es una referencia. Es una alegría, no en el momento del partido, porque todos sabemos lo que es enfrentar a un equipo de él. Todos estamos marcados por su mano y además salimos de Newell’s”.

El ex Leeds United ponderó el trabajo de sus dirigidos, aunque se mostró cauteloso después del 2-0 a favor: “Argentina es un campeón del mundo inolvidable. Ganarle no nos otorga nada de lo conseguido por ellos. Casi siempre se exageran esas valoraciones”.

Por su parte, un Lionel Messi que se mostró muy disgustado por las faltas de respeto de algunos jóvenes rivales uruguayos en cancha, sí reconoció la labor de Bielsa, con quien también coincide con sus raíces leprosas: “Se ve la mano suya en todas las selecciones y los clubes que estuvo, incluyendo la selección argentina. Ellos tienen una buena camada que juega muy bien. A nosotros nos tocó perder y esto es una prueba. Lo dije hace un tiempo y hay que levantarse e intentar hacer un gran partido en Brasil”.

BIELSA YA HABÍA ELOGIADO A SCALONI Y LA SELECCIÓN ARGENTINA

A pocos meses de la conquista de la Albiceleste en Qatar 2022, al Loco le consultaron por la tercera estrella de la historia de su país e hizo un apartado durante su presentación como DT de la selección uruguaya: “Antes de la final con Francia puse a cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en su puesto y mi conclusión es que había 9 jugadores franceses mejores que 9 argentinos. Dije ‘puta, qué partido difícil’. Argentina no solamente mereció el triunfo sino que manejó el partido 80 minutos de 90. Para mí ese fue el mejor elogio de todos para el entrenador, cuerpo técnico y mejores. Demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario”.

Además, dejó al descubierto su lado más humano y postura de hincha: “Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de ser argentino, me gusta ser argentino. Amo el fútbol de mi país como no puede ser de otro modo. Más allá de que yo soy hincha de fútbol y el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que cuando va a ver a Newell’s no le importa si juega bien o mal, le importa que gane. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos. Yo quería que Argentina salga campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos”.