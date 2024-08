Previa picante y un cruce que promete mucho: cómo viven los tucumanos el choque frente a San Martín

San Martín y su homónimo tucumano, por la 'final' de la fecha 30 de la Primera Nacional. Ambos equipos saldrán a comerse la cancha y un paso en falso no les permitirá llegar la cima de la Zona A. Comparten los mismos puntos (58) y están obligados a sumar para escaparse. Maximiliano Barraza, un periodista partidario del equipo Ciruja, le contó a Tiempo de San Juan cómo vive San Miguel las horas previas al duelo crucial: clima de 'final', la medida extrema de tribuna segura y la sorpresa de que 'San Juan' se haya disparado para ser candidato.

Un banderazo a todo trapo: los hinchas de San Martín despidieron al plantel antes de la 'final' con el 'Ciruja' Tucumano

El duelo más importante de la fecha 30 entró en calor. Sin duda el duelo de Santos será el gran atractivo y los ojos de los escoltas estarán puestos en La Ciudadela. Maxi Barraza, periodista de la Radio Continental de Tucumán, habló en la previa con nuestro medio y contó cómo vive San Miguel el partido trascendente ante los Verdinegros.

"En Tucumán se vive como una final. No hay termino medio. El partido es demasiado importante para nosotros y va a marcar un antes y un después en lo anímico. El hincha lo vive de esa manera", aseguró Maxi desde Tucumán.

Sobre la medida extrema de Tribuna Segura que implementó San Martín de Tucumán, dijo que el ingreso al estadio será obligatorio con DNI en mano. "es solamente por prevención, no apuntado a que pueda venir gente de San Juan, pero de todos modos me parece que no van a poder ingresar fácilmente por el tema de la compra de las entradas y eso. Los ingresos van a estar muy destinados a los socios".

¿Qué conocen del equipo de Raúl Antuña? "Acá en Tucumán se habla mucho de la campaña inesperada que está haciendo San Juan. Me sorprende de buena manera la campaña con nombres no tan rutilantes como San Martín de Tucumán. Me llamó la atención el fin de semana que los vi (frente a Chacarita) que tiene una idea clara, que juegan bien y que en silencio se fue metiendo entre los flashes, eso al hincha le sorprende".

Barraza afirmó que el el 'Ciruja' tiene la obligación de salir a buscar el partido de entrada. "San Martín no va a venir a especular, desde la previa ya lo tenemos que salir a buscar nosotros por ser local. No me imagino a los sanjuaninos ensuciando la cancha como pintan en la previa. Es el partido del campeonato".

Por último, el periodista dijo que el hincha tucumano tiene 'miedo' por el juez designado: Fernando Rapallini será el juez del encuentro entre Santos y esa decisión en Tucumán no les gustó nada. "La gente está un poco enojada por el penal que no le cobraron a Estudiantes de Caseros, creen que lo ayudan a San Juan, pero eso viene más que nada porque la relación no es buena con AFA, "la preocupación viene por ese lado, porque dicen que por qué baja un árbitro de primera a dirigir justo este partido del ascenso".

CLIMA DE FINAL: LOS SANTOS DISPUTAN LA PUNTA DE LA ZONA A

El duelo entre San Martín y su homónimo tucumano será este sábado desde las 17:30hs en el Estadio La Ciudadela. Fernando Rapallini fue el elegido para el choque trascendental entre Santos. El árbitro estará acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Pablo Gualtieri como segundo línea y de cuarto juez lo hará Rodrigo Rivero.