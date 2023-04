Posiciones y descenso: con River como puntero, así están las tablas de la Liga Profesional

El “Millonario” se vio favorecido también por el empate sin goles entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo, sus dos perseguidores más cercanos. Quedaron a 9 y 6 puntos, respectivamente.

El otro que no logra acercarse a lo alto del campeonato es Racing, quien igualó ante Independiente por 1 a 1 en un polémico Clásico de Avellaneda, a pesar de la crisis institucional y deportiva del “Rojo”.

El que tampoco levanta cabeza del todo es Unión. El empate en 0 con Tigre representó una mejoría en el juego del ahora equipo de Sebastián Méndez, pero sigue último por diferencia de gol junto a Arsenal en 8 puntos. En la próxima jornada irá a Sarandí.

Colón por su parte tendrá cita este lunes a partir de las 16:30 horas ante Platense en Vicente López. El “Sabalero” sigue a sólo dos puntos del puesto de descenso en tabla general y necesita empezar a sumar con frecuencia. Gorosito intentará estirar el invicto con transmisión de la TV Pública.

La tabla de promedios tiene de momento a Arsenal y Sarmiento de Junín en la zona roja de descenso. El “Calamar” está a sólo dos puntos de los puestos de relegación a Primera Nacional, mientras que Banfield se ubica a cinco.

La fecha 12 se completará este lunes con otros cuatro partidos: Banfield vs Central Córdoba, Sarmiento vs Arsenal, Atlético Tucumán vs Rosario Central y Godoy Cruz vs Lanús.

posiciones 1.jpg

posiciones 2.jpg

posiciones 3.jpg

Promedios 1.jpg

Promedios 2.jpg