Por resolución, Isca Yacú es el campeón del básquet femenino

Ante esta situación, la federación realizó propuestas para encontrar acuerdo entre las partes, pero García manifestó que desde el club evaluaron la situación y consensuado con el equipo, no se presentan al partido decisivo en razón de lo planteado.

Luego Castillo analizó con la comisión directiva en la Villa del Carril las alternativas de la definición, donde terminaron solicitando que se aplique el reglamento del torneo, que en este caso es el siguiente:

La resolución que declaró a Isca Yacú campeón:

Artículo 14º - DE LA CESION DE PUNTOS, NO PRESENTACIONES, RETIRO DE EQUIPOS .1: La NO PRESENTACION de un equipo acarreará la perdida de los puntos en disputa, en la Categoría en Infracción: U-13; U-15; U-17; U-19; y Primera, tomándose como resultado 20 a 0 a favor del equipo que se presenta, además de la multa, La MULTA POR NO PRESENTACIÓN se establece en cinco (5) AJC. La No Presentación de alguna Categoría en los partidos que se disputen con equipos ubicados en Departamentos que se encuentren a más de 25 Km de la Ciudad Capital de San Juan, se les aplicara una Multa equivalente a Quince (15) AJC de la Categoría Primera por cada una de las Categorías no presentadas.

14.6: Cualquier pérdida de puntos en la DEFINIION DE TORNEO, significa la perdida de la Serie o eliminación, sin importar el motivo de la perdida de los puntos. Por lo expuesto y estar expresamente previsto en la reglamentación vigente determina la Resolución Administrativa:

A) Declarar a CLUB ISCA YACU, CAMPEON Categoría NIVEL 1 –FEMENINO.

B) Proceder a la entrega de Premio y medallas respectivas en fecha y horario a determinar con club.

C) Eximir de pago de MULTA por no presentación a UNION VECINAL BARRIO ARAMBURU en entender claramente su inculpabilidad ante la presente situación.

Isca Yacú había derrotado en la llave de semifinales a Lanteri, mientras que Aramburu venció en los dos primeros partidos a Universidad, dentro de la misma instancia