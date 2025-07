¿Por qué Keylor Navas se ausentó en Newell's y el Pipa Benedetto tuvo que ser arquero?: la verdadera historia

Existe un detrás de escena frente a todo este conflicto. Newell’s le otorgó a Keylor la posibilidad de reinsertarse en el mundo del fútbol después de más de un semestre de parate. Es cierto, el costarricense había tenido otras propuestas más seductoras desde lo económico para relanzar su carrera a los 38 años, pero el destino lo convenció de mudarse a Rosario para defender los colores que alguna vez lucieron Diego Armando Maradona y su ex compañero en PSG Lionel Messi, que hasta le dio algunas recomendaciones antes de su aventura en Argentina.

Navas se lució con el correr de los partidos y fue uno de los mejores arqueros del Apertura. En el mientras tanto, el ex Real Madrid confirmó su vuelta a la selección de Costa Rica, con la que retomó la actividad en las eliminatorias de la Concacaf camino al Mundial 2026 y disputó la Copa Oro tras su participación con Newell’s en el primer semestre del año. Su entrenador, Cristian Fabbiani, con el que forjó muy buena relación, le otorgó licencia tras su actuación con el combinado tico y lo liberó de los amistosos de pretemporada que la Lepra disputó en México. Justamente en ese territorio se estaba cocinando su posible salida.

La reaparición a nivel internacional de Keylor con su combinado nacional despertó nuevamente el interés de Pumas de la UNAM, que acaba de desprenderse de su arquero Alex Padilla y ya lo había buscado a Navas a principios de año (al igual que América de México). Lo concreto es que los dirigidos por Efraín Juárez confiaban en apoderarse de los servicios del emblemático golero centroamericano a costo cero, algo que Newell’s no estaba dispuesto a negociar desde el vamos. La noticia se instaló en la semana previa al arranque del torneo argentino: “Keylor Navas tiene todo arreglado para jugar en Pumas”. En esos días, el arquero no respondió a los llamados y mensajes que partían desde Rosario.

Con más dudas que certezas, Fabbiani trabajó en la semana con el arquero repatriado de Aldosivi de Mar del Plata Williams Barlasina, que había atajado en un amistoso ante Mazatlán en México (derrota 1-0). Navas arribó al aeropuerto de Fisherton en Rosario el viernes 11 de julio a las 00:40, a dos días del estreno del equipo en el campeonato. Recién ese día por la mañana, cuando apareció en el estadio Coloso Marcelo Bielsa para la práctica formal, el DT se cercioró de que iba a poder contar con él el fin de semana. Sin embargo, una gastroenteritis lo bajó a último momento. ¿Suspicacias? Muchas, pero varias fuentes le confiaron a este medio que Keylor no la pasó nada bien durante su estadía en Mendoza.

Fabbiani citó a Navas y Barlasina el viernes. El plantel de Newell’s viajó el sábado a Cuyo y quedó concentrado. Keylor acusó un fuerte malestar el domingo por la mañana y fue dado de baja. El Rojinegro saltó al campo de juego en el Bautista Gargantini con Barlasina, que encima tuvo gran responsabilidad en el 1-0 a favor de Independiente Rivadavia, y con Benedetto de arquero suplente. En realidad, el Pipa arrastraba una molestia y solamente firmó la planilla por una cuestión reglamentaria. Puertas adentro, se había hablado de que en caso de que algo le sucediera a Barlasina, el que se pondría los guantes sería Éver Banega.

Parece una historia guionada, pero no lo fue. Los jugadores de Newell’s dieron la cara y lograron dar vuelta el resultado en el segundo tiempo con goles de Cocoliso González y Banega, sobre la hora. Mientras tanto, Keylor Navas quedó en el hotel en Mendoza medicado por los fuertes vómitos que había padecido. Tras el match y la victoria, Fabbiani respaldó a Barlasina y remarcó la importancia del “grupo”: “Te banco a muerte, Flaco”. Fue, para muchos, un mensaje indirecto para el costarricense. El tico, inesperadamente, también se expresó en las redes sociales: “Gracias a Dios se sacaron los 3 puntos, ahora a seguir las indicaciones médicas para estar bien lo antes posible”.

En el retorno a Rosario, apareció una nueva oferta de Pumas. Según pudo constatar Infobae, los mexicanos ofertaron 400 mil dólares en un inicio, sabiendo que Newell’s no lo liberaría gratis. Más tarde, se estiraron a un millón de dólares más USD 500 mil en concepto de bonus y objetivos por cumplir. El presidente leproso, Ignacio Astore, se plantó en sentarse a negociar por no menos de USD 3 millones. Desde Rosario ventilaron que las cuentas estarán ordenadas en el corto plazo por el ingreso del dinero de la venta de Tomás Jacob al Necaxa de México en aproximadamente USD 3 millones. Y, además, remarcaron que a Navas solamente se le adeuda el mes de junio y el aguinaldo, motivo por el cual no está en condiciones de pedir su libertad de acción para firmar en otro club.

“Algo se rompió con el presidente”, filtraron desde el entorno de Keylor, tras el cónclave que tuvo con Astore previo a su retorno a Rosario. Hubo dos gestos que a Navas le disgustaron: 1) que no se haya concretado el fichaje del costarricense Oscar Duarte, operación que quedó trunca por la falta de cupos de extranjeros en el plantel; y 2) una supuesta promesa incumplida por parte del directivo leproso. Desde el entorno de Keylor, afirman que el pope rojinegro le había asegurado que le facilitaría la salida del Parque Independencia si así lo requería a mitad de año. Desde el club rosarino niegan esa conversación. Lo concreto es que no existen cláusulas para romper el contrato unilateralmente y el costarricense pertenece a Newell’s hasta diciembre de 2026.

¿Qué sucederá ahora? Este martes por la tarde, el plantel de Newell’s se reencontrará con el trabajo en el predio de Bella Vista pensando en el partido del domingo ante Banfield, donde estrenará la nueva tribuna que lleva el nombre de Lionel Messi. Navas, ya repuesto del malestar que lo marginó del debut (filtraron que bajó tres kilos debido a eso), cumplirá con sus obligaciones y buscará ganarse la consideración de Fabbiani para volver a cubrir los tres palos. El DT, un tanto disgustado por los manejos de la última semana, se reunirá puertas adentro con los referentes para definir la titularidad del golero de 38 años que quiere rodaje y competencia de cara a la que puede ser su cuarta y última Copa del Mundo.

Si bien parece que a esta historia le queda algún capítulo más por escribirse, las opciones a esta altura son concretas. La primera es que Pumas mejore considerablemente la propuesta y al menos se arrime a los 3 millones de dólares que Newell’s exige para quedarse con Navas de forma inmediata. La segunda es que los mexicanos den de baja la operación, encuentren una opción más viable desde el plano económico en el mercado, y Keylor permanezca en el Parque Independencia al menos hasta fin de año.

El futbolista, que descartó una propuesta de la MLS y otra del fútbol árabe por una millonada, deslizó que no prioriza lo económico y sí lo deportivo y personal. Este último aspecto fue lo que lo invitó a replantearse su continuidad en Newell’s que, por ahora, se mantendrá con puntos suspensivos.

FUENTE: Infobae