Por qué el Kun Agüero no fue a la final de la Copa América

Consultado por este tema, el Kun reveló que una misteriosa “mano negra” le quitó el palco que había reservado hace varias semanas para ver el partido en el Hard Rock Stadium junto a su hijo y su pareja.

El ex jugador explicó: “Yo no fui al final. Imagínate lo que habrá pasado. Tenía un palco ya y un día antes desapareció”.

El problema de otro argentino en la Copa América

Majo Martino, panelista estrella de Carmen Barbieri, viajó a Miami para ver el partido entre la Selección Argentina y Colombia, pero la pasó realmente muy mal.

En un móvil que hizo para “Mañanísima” (El Trece), la joven relató todo lo que le tocó vivir mientras intentaba ver la final de la Copa América: “Fue muy angustiante estar en el lugar. Es la primera vez que me pasa una situación así, por lo menos en esta Copa América. Durante los dos primeros partidos de la Selección entrábamos como si fuera un parque de Disney, directamente a ese nivel, pero acá fue todo lo contrario: avalanchas, gente empujando, golpes, niños llorando y personas ensangrentadas. A mí me abrieron la cartera y me sacaron toda la plata que tenía. Gracias a Dios los documentos los tengo, pero hoy no tengo ni un dólar ni para dar una propina. Igual hubo un montón de gente ofreciendo su ayuda y todavía tengo mi tarjeta de crédito”.