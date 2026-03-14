Por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 suspendió las carreras de Bahréin y Arabia Saudita

La organización de la Fórmula 1 confirmó este sábado que se suspendieron las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, que iban a disputarse en el mes de abril, debido a la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente en estas últimas semanas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la máxima categoría del automovilismo ratificó esta suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario.

El Gran Premio de Bahréin iba a desarrollarse entre el 10 y el 12 de abril, en Sakhir, mientras que una semana después era el turno de Arabia, en Yeda.

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