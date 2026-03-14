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Por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 suspendió las carreras de Bahréin y Arabia Saudita

La máxima categoría tomó la decisión por cuestiones de seguridad ante la escalada bélica en la región. El calendario 2026 pierde dos fechas y pasa de 24 a 22 carreras.

Por Agencia NA
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La organización de la Fórmula 1 confirmó este sábado que se suspendieron las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, que iban a disputarse en el mes de abril, debido a la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente en estas últimas semanas.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la máxima categoría del automovilismo ratificó esta suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario.

El Gran Premio de Bahréin iba a desarrollarse entre el 10 y el 12 de abril, en Sakhir, mientras que una semana después era el turno de Arabia, en Yeda.

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