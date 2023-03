'Pocha' Tello, el sanjuanino que transpira básquet y sueña con llegar a la cuna de los gigantes 

Si bien en un comienzo lo tomó como pasatiempo, cuando fue adoptando todas las reglas se conectó más. Incluso, en un momento de su vida se vio estancado y un 'profe' lo sacó a flote. Le dieron las palabras justas para que ese niño siguiera con el básquet, el deporte que más amaba. "Yo tuve un problema de sobrepeso cuando era pibe. Gracias a un entrenador (Martín Galdeano) pude seguir jugando. Me ayudó y me marcó bastante. Gracias a él bajé mucho peso y pude estar en varias selecciones en San Juan", relató.

Con el básquet en las venas y su estadía por varios clubes sanjuaninos se animó a la enseñanza y se recibió de profesor de Educación Física. Con amplios conocimientos en la disciplina fue pasando por la categoría de los chiquitos y hasta hizo el curso de entrenador nivel 1 y 2 para seguir creciendo y no ponerse límite alguno.

Sin título.jpg José Tello también fue DT del básquet de damas

Tello le dijo a Tiempo que no dejó pasar la chance de viajar e improvisar con otro básquet y con otra cultura no muy lejana a la nuestra: "No hace mucho me surgió una oportunidad en Río Negro, envié curriculum, me llamaron y cerré contrato con el club Unión de Río Colorado que actualmente participa del Torneo Federal y en la Liga de Viedma",

Además de ser parte del cuerpo técnico, 'Pocha' juega para la Liga Local y dice que se siente muy, 'ya que el básquet es parte de él y no quiso abandonarlo nunca por más que esté ligado esta vez al banco de suplentes'.

Y como si fuera poco, el basquetbolista tiene ídolos dentro su profesión y dice que 'algún día quiere tocar el cielo con las manos con los gigantes, como lo hizo Mariano Sánchez (legendario DT que fue descubridor de Manu, es pionero en el país en mejorar jugadores consagrados) con su técnica individual entrenando a Campazzo, Scola y jugadores como Morris de la NBA'. "Esa persona es un ideal para mí y le meto y entreno para eso".

