Del consultorio a jugar al fútbol: la historia de Lucas Navarro, el médico de San Martín

Apasionado. Lucas Navarro es el masoterapeuta del plantel del Club Atlético San Martín y se lo conoce siempre por estar rehabilitando a los jugadores lesionados. La enfermería de la zona baja es su segunda casa y hace el mismo recorrido desde hace más de 10 años. No tuvo la oportunidad de pagarse los estudios y le costó el doble poder llegar. Creció viendo trabajar a su papá -que comparte la misma profesión y es integrante de UPCN- y fue así como experimentó el camino que tanto le gustaba. Ahora no solo es el 'manos mágicas', si no que viste los colores verdinegros en el Senior del club : "Soy un afortunado de trabajar y jugar acá", le comentó a Tiempo de San Juan .

Lucas tiene 41 años y es papá de 7 (5 mujeres y 2 varones). Su día se reparte en San Martín, su consultorio personal y … poquitas cosas sociales. Es que le encanta tanto su trabajo que no tiene tiempo para más. Sin pensarlo llegó una invitación para ser parte de la categoría Senior y ni lo dudó: "Me gustó, me encantó y más cuando me empezó a tirar todos los nombres que habían en el equipo, son personas que admiré y han hecho historia".

El Senior de San Martín tiene figuras conocidas como Alejandro Gómez, 'Pelado' Díaz, Silvio Molina, 'Pachi' Pascual y 'Pipa' Garipe

El camino del masoterapeuta fue de abajo. Es que le comentó que por referencias empezó a practicar lo que sabía en el equipo Forjar Salud, donde en ese entonces corría su hermana.

Después de empezar a escribir su curriculum, Lucas, llegó como masajista a San Martín: "Con el tiempo me fui haciendo un todo terreno en esto. Hice mi camino al andar. El club me fue capacitando para que pueda hacer muchas cosas, de lo que hiciera falta. Sin ellos no hubiese sido lo que ahora soy", aseguró el médico encargado de la enfermería diaria de la institución de Concepción.

Me fui capacitando con el mismo trabajo, no tuve la oportunidad de estudiar, tuve que salir a trabajar. Los chicos que estudian tienen muy poca experiencia, yo tenia mas práctica que teoría

El dueño de la zona baja por donde pasan los lesionados del plantel dijo que llegar a San Martín le cambió la vida: "Es mi estilo de vida, tanto social, cultural. Aprendí cosas que en otro lado no, me formó como persona".

De tantos años y de ya ser una costumbre atender las dolencias de los jugadores, le llegó una invitación muy especial. Un dirigente (Darío Amaya) le comentó que le faltaba un jugador y ni la dudó: "Estar en el Senior fue por una locura de Darío Amaya. Me gustó, me encantó la verdad. Yo entré al grupo para colaborar, me tiraron atrás porque no tenía más ubicación. 'Ponete de 2 y dale para adelante' me decían, cerró entre risas el médico de la enfermería de San Martín a Tiempo de San Juan.