La historia de Adrián, el futbolista sanjuanino que perdió una pierna en un accidente y nunca abandonó sus sueños 

En su vuelta a San Juan sufrió un terrible accidente que le cambió su destino por completo: "Me invitaron a jugar a la pelota y tuve un accidente que cambió todo mi rumbo. Era de noche, yo iba en mi moto y mucho no se veía; de la nada doblé en la esquina y veo un apagón de luz. A los dos meses desperté con una pierna amputada. A partir de ese momento creí que todo había terminado. Mi familia que me hizo salir adelante, estoy agradecido de estar vivo".

Después de que el tiempo le enseñara a convivir con esa condición que nunca lo alejó del fútbol si no que lo hizo distinto, Adrían confesó que no le costó adaptarse a los bastones ni mucho menos a manejar la pelota con una pierna. Es habilidoso, rápido y todos lo admiran. "De 2015 que juego al fútbol de amputados. No se me hizo difícil adaptarme, porque tuve los conocimientos, si se le hace más difícil a una persona que nunca jugó al fútbol, en que por ahí tiene que dominar su única pierna y además los bastones. En mi caso siempre fui ambidiestro".

Acá el fútbol de amputados no está asentado, es por eso que el jugador empezó a tocar las puertas de otras provincias para seguir sus sueños en este deporte. Fue así como llegó al equipo de Los Gurises en Entre Ríos, donde se consagró campeón argentino tres veces.

Hice varios deportes: levantamiento de pesas, boxeo, natación, deportes extremos, pero mi objetivo era buscar el fútbol acá en San Juan. Recuerdo cuando fui al Aldo Cantoni y lo que me ofrecían era básquet en silla de ruedas. Yo lo único que quería era seguir con el fútbol

Adrián volvió a subirse a la bicicleta hace 5 años cuando le pusieron la prótesis y afirmó que 'es lo que más ama'. Es que recuperó una parte que sentía que había perdido y hasta comenzó a manejarse solo."Al tiempo que conocí el fútbol de amputados tuve mi primera convocatoria, me hizo dar escalofríos en la piel. Esa sensación cuando te llega el PDF anunciando que vas a representar a la Argentina. soy un agradecido a la vida".

Por último, el jugador le dijo a Tiempo que 'le gustaría tener un mayor apoyo para el desarrollo de su deporte, ya que por circunstancias se perdió un Mundial y una Copa América por no poder conseguir el pasaje'.