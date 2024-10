Picante reacción de Elías Gómez, jugador de Vélez, con el DT: "Sos un cagón"

Gustavo Quinteros sacó a Elías Gómez por Aaron Quirós en el encuentro entre River y Vélez en el estadio Monumental , que terminó igualado por 1-1, y el ex Millonario no se tomó nada bien la decisión del entrenador del Fortín.

"Yo no lo escuché cuando pasó, por eso lo miro. Seguramente, en caliente, habrá dicho algo. Después eso lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan... a mí no me disgusta demasiado. Pero sí, si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo, eso ténganlo por seguro. El respeto es la base de convivencia en un equipo de fútbol, en la vida. Entonces después voy a hablar con él en forma privada", explicó en la conferencia de prensa el Profesor, aún sin confirmar la existencia del improperio.

Además, se refirió al enojo que también mostró al salir reemplazado por Jalil Elías Claudio Aquino, quien no dirigió su pirotecnia verbal a nadie en particular según pudo apreciarse. "No habló en ningún momento conmigo. No es la primera vez que un jugador patalea. El tema es que tienen que respetar al jugador que entra, porque es un compañero que también merece jugar. Lo tienen que aprender, algunos no lo aprenden en toda su carrera. Todo se puede solucionar de forma interna y hay una falta de respeto, seguramente habrá un castigo deportivo", reiteró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1847449434008748451&partner=&hide_thread=false "Sos un cagón, ahora vamos a hablar".



Elías Gómez: pedido de perdón y confirmación del insulto

"(Quiero) Pedir disculpas, ya lo hablé con él, es un momento de calentura, nadie quiere salir de un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada (del empate) viene por mi lado, justo donde entró (Pablo) Solari. Me sentí muy responsable por eso, y no poder revertir esa situación porque salgo me agarró en caliente. Lo hablé con él, con los chicos, pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca, sí pedir disculpas cuando siento que hago algo mal, así que quedó más que aclarado", explicó el defensor tras asentir cuando se le remarcó que lo suyo había parecido un exabrupto.

Gómez negó que su enojo tuviera que ver con el condimento especial de querer demostrar más ante su exequipo: "No pasa por eso, sí pasó porque yo me sentí culpable por esa jugada, porque creo que fue a los 20 segundos de que recomenzó el partido, como que uno arranca dormido y esa jugada marcó mucho. Situación del partido, yo sentí que podía revertir la situación".

Lo que sí, el lateral admitió que sentía que venía jugando bien: "También pasa por eso, porque uno es autocrítico, cuando uno juega bien sabe que juega bien y quería seguir, se siente parte, importante en el equipo. También tengo que entender que las decisiones las toma él y capaz que venía que Pablo aprovechaba ese espacio y las veces que entró Aaron también lo hace bien. Pedido de disculpas de vuelta, fue un momento de calentura y no va a volver a pasar".

Por último, se mostró de acuerdo con la sanción que quieran imponerle por su actitud: "Nos manejamos así, sabemos que cuando pasa algo así hay sanciones y acataré las órdenes también del cuerpo técnico porque estamos también los chicos de acuerdo con eso".