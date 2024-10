Perdió un riñón jugando al fútbol y su madre se convirtió en donante: la historia de Juli y el acto de amor que cambió su vida

La pudrió Un famoso exarquero no se calló nada y apuntó contra el Dibu Martínez: "No comparto ciertos comportamientos"

"Mi mamá (Laura Bustos) es mi donante. Hablamos todo el tiempo antes del trasplante y mucha gente estaba nerviosa o triste por nosotros, pero no hemos tenido miedo, hemos estado muy tranquilos y con eso les dimos tranquilidad a la familia. Siempre tuvimos mucha fe y estuvimos confiados de que iba a salir todo bien", comentó Julián Páez, el ex arquero que esperó más de un año esta intervención quirúrgica e importante para su vida.

La operación se realizó este martes y fue un éxito. Juli se mostró con fuerzas, respondió mensajes en su celular y hasta hizo videollamada con su hermano Nahuel

El pibe ex San Martín, Punteto y la Liga Universitaria maduró de repente y es consciente de que deberá estar lejos de los deportes de contacto, principalmente del fútbol, su mayor pasión. "Puedo correr, caminar o hacer natación, pero nada más". Y, seguramente, en un futuro no muy lejano podrá terminar de estudiar Educación Física, profesorado que estaba cursando en la Universidad Católica de Cuyo.

"Me sorprendió la importancia que tomó la noticia. Yo era un deportista y de repente no pude tomar más agua, fue lo más duro para mí. También el venir a hacerme diálisis tres veces por semana, me cambió muchísimo la vida el accidente", se refirió Julián.

Si bien trató de dejar ese mal momento deportivo en el pasado, quiso tomar dimensión de toda la gente que se comunicó con él y le hizo llegar las buenas energías para que se recuperara pronto. "Hasta el día de hoy reconozco a todos los que han pedido por mí, por mi familia. No me alcanza para agradecerles a todos".

¿Qué le pasó a Julián Pérez, el sanjuanino que recibió un trasplante de riñón?

Un partido de la Liga Universitaria terminó mal en junio del año pasado. Es que un joven de ahora 19 años sufrió un grave accidente al disputar una pelota en pleno partido. El hecho ocurrió el sábado 17 de junio en la cancha principal del polideportivo El Palomar, ubicado en el departamento Capital.

Julián Páez se encontraba atajando para Bianconeri cuando pasó todo. Aparentemente chocó contra un delantero del equipo rival, Constructores, y terminó desplomado en el piso. Ante la preocupación de sus compañeros, se hizo presente la ambulancia en el lugar, trasladando al joven de urgencia al hospital.

Si bien en un principio parecía que se trataba de solo un golpe, a las pocas horas los especialistas descubrieron que en realidad era una lesión mucho más grave y necesitaba ser intervenido quirúrgicamente.

El club colaboró para ayudar con los gastos a su familia y de a poco el arquero comenzó a ponerse de pie. Hoy, ya trasplantado y pegado a su familia, agradece a todos por pedir por él.