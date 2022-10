Peñarol salvó la categoría y Bove pone a los pibes en la última

Con la victoria del fin de semana pasado (3-0 ante Ciudad Bolívar), el equipo de Chimbas quedó en la décima posición de la general y a 5 puntos del último que clasificó al reducido. Ya no teniendo chance de entrar, pero a falta de una fecha (la 34), Cristian Bove le dará lugar a los canteranos no solo para darle minutos, si no para que se vayan amigando con el roce del nivel de la categoría. Dentro de la lista de convocados aparecen chicos que estaban jugando en la Primera Local y dos (Galván y Campusano) que ya habían sumado un par de minutos en el certamen.