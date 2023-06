Peñarol ganó y respira: Pablo Costi, la voz de la experiencia para salir del descenso

Peñarol ganó el fin de semana y eso le trajo alivio. Si bien disfruta, pero no debe despegarse del objetivo que hoy le pesa: el descenso. Está último en la tabla y se hizo esperar el triunfo. Fue superior ante Juventud Unida de San Luis en el Estadio Bicentenario y lo demostró con el 2-0 final. Se sacó un poco de peso de la mochila y ahora encarará los partidos que le queden por delante, de otra manera. Tiempo de San Juan conversó con el experimentado Pablo Costi: "No es fácil estar en esta situación, cómo se abarajó todo de un comienzo, la incertidumbre, perder un entrenador y encima estar último. No es fácil. Hay que mantener la calma".